رياضة

منتخب مصر يعلن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي

أكدت نتائج الأشعة التي أجراها أكرم توفيق ظهر اليوم عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية مباراة المنتخب الوطني مع نظيره النيجيري أمس. وكان اللاعبان أكرم توفيق وأحمد فتوح قد حاولا إجراء الأشعة مساء أمس إلا أن تعطل جهاز…

إسلام مصطفى 4:31 م, الأربعاء, 12 يناير 22 4:31 م, الأربعاء, 12 يناير 22

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أكدت نتائج الأشعة التي أجراها أكرم توفيق ظهر اليوم عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية مباراة المنتخب الوطني مع نظيره النيجيري أمس.

وكان اللاعبان أكرم توفيق وأحمد فتوح قد حاولا إجراء الأشعة مساء أمس إلا أن تعطل جهاز الأشعة في المستشفى المحدد حال دون إتمام ذلك، فيما تعذر وجود جهاز آخر في مدينة “جاروا” لتنفيذ المهمة.

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وكشف بيان اتحاد الكرة الذي نُشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن بعثة منتخب مصر في الكاميرون تُنهي إجراءات عودة أكرم توفيق إلى القاهرة، ولم يتحدد بشكل نهائي موعد سفره.

وفي سياق متصل، أكدت نتائج الأشعة التي أجراها أحمد فتوح، ظهير أيسر الفراعنة، عن إصابته بشد في عضلات الساق، إثر إصابته في نهاية الشوط الأول من مباراة الأمس.

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ويتطلب الأمر إراحة فتوح ولن يشارك في المباراة المقبلة وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.

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بقلم إسلام مصطفى

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