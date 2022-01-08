رياضة

منتخب مصر يصل إلى جاروا الكاميرونية استعدادًا للمشاركة في أمم إفريقيا (صور)

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، برئاسة جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى مدينة جاروا الكاميرونية؛ استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، ضمن المجموعة الرابعة التي ستبدأ منافساتها يوم الثلاثاء المقبل بلقاء منتخبي مصر ونيجيريا.…

إسلام مصطفى 8:44 م, السبت, 8 يناير 22 8:44 م, السبت, 8 يناير 22

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وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، برئاسة جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى مدينة جاروا الكاميرونية؛ استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، ضمن المجموعة الرابعة التي ستبدأ منافساتها يوم الثلاثاء المقبل بلقاء منتخبي مصر ونيجيريا.

وكان في استقبال البعثة المصرية لدى وصولها إلى مطار جاروا، السفير مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، وعدد كبير من وسائل الإعلام، حيث تمت إجراءات الوصول بسهولة وفي وقت وجيز.

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وتضم البعثة 26 لاعبًا بعد انضمام مروان حمدي من القائمة الاحتياطية ومروان داوود الذي وقع عليه الاختيار كبديل لمحمد حمدي المصاب، وجار الانتهاء من إجراءات استبداله لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يلتحق محمد أبو جبل، حارس المرمى، بالبعثة في وقت لاحق، وكذلك عصام الحضري، مدرب حراس المرمى، بعد إصابتهما بفيروس كورونا أمس الجمعة.

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ويبدأ منتخب مصر تدريباته هناك اعتبارًا من غد الأحد، ومن المقرر أن تستمر البعثة في مدينة جاروا بعد المباراة للقاء منتخب غينيا بيساو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة، تنتقل بعدها إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15 يناير الحالي في ختام مباريات المجموعة.

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بقلم إسلام مصطفى

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