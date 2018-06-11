منتخب مصر يزيد غموض موقف مشاركة صلاح أمام أوروجواي

_ لهيطة: يصعب تحديد مشاركته الآن ولكنه يتحسن بصورة كبيرةعلي المصريأكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح في تحسن مستمر ويملك عزيمة وحماس المشاركة، لكن قبل أربعة أيام من المباراة لا يمكن إعطاء إجابة واضحة عن امكانية مشاركته من عدمها.وأضاف لهيطة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده



_ لهيطة: يصعب تحديد مشاركته الآن ولكنه يتحسن بصورة كبيرة





علي المصري

أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح في تحسن مستمر ويملك عزيمة وحماس المشاركة، لكن قبل أربعة أيام من المباراة لا يمكن إعطاء إجابة واضحة عن امكانية مشاركته من عدمها.

وأضاف لهيطة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش التدريب اليوم : نتابع الحالة كل يوم بيومه، ومنذ اللحظة الاولى لاصابته نتابع، حيث خضع صلاح لجلسات علاج يومية

وتابع “زاول صلاح تدريبات علاجية في صالة اللياقة البدنية ، واليوم عاد مرة أخرى للملعب من خلال تدريبات فردية”.

وأكد أنه يستحيل أن نضغط على اللاعب من أجل المشاركة، فهو ابننا ومستقبله يهمنا.