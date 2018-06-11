منتخب مصر يخوض مرانه علي فترة واحدة استعدادا لمواجهة أوروجواي

علي المصرييخوض منتخب مصر اﻷول لكرة القدم، مرانه اليوم اﻷثنين علي فترة واحدة في الخامسة عصرا "الرابعة في القاهرة" على ملعب التدريب المخصص له وهو الملعب الرئيسي بستاد أحمد أرينا، استعدادا ﻹنطلاقة لقاءات الفراعنة بكأس العالم "روسيا 2018'، التي ستقام يوم الجمعة المقبله، أمام منتخب أوروجواي.ومن المق



علي المصري

يخوض منتخب مصر اﻷول لكرة القدم، مرانه اليوم اﻷثنين علي فترة واحدة في الخامسة عصرا “الرابعة في القاهرة” على ملعب التدريب المخصص له وهو الملعب الرئيسي بستاد أحمد أرينا، استعدادا ﻹنطلاقة لقاءات الفراعنة بكأس العالم “روسيا 2018’، التي ستقام يوم الجمعة المقبله، أمام منتخب أوروجواي.

ومن المقرر أن يسمح مسئولي البعثة، لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران، فيما يلتقي مندوبو وسائل الإعلام مع المهندس إيهاب لهيطة مدير الفريق، للإجابة على تساؤلاتهم خلال الفترة المفتوحة من التدريب.

وكانت اللجنة المنظمة للمونديال قد عقدت في العاشرة من صباح اليوم الاثنين مع البعثة المصرية في جروزني اجتماع التعارف والتعريف بأنظمة البطولة، وعقد الاجتماع الذي أستمر نحو ساعتين بفندق ذا لوكال مقر إقامة المنتخب الوطني ، وحضره جميع أفراد البعثة، حيث تم تقسيم وقت الاجتماع لتغطية كل جوانب البطولة.