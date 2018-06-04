منتخب مصر يخوض مرانه الأخير فى إيطاليا

– بعثة الفراعنة تطير غدا لبروكسل لخوض مواجهة بلجيكا







على المصرى:







يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة، مرانه الأخير فى مدينة بيرجمو الإيطالية، فى السابعة مساءا، فى ختام معسكره المغلق الذى أستغرق قرابة الـ 10 أيام، استعدادا لخوض كأس العالم “روسيا 2018”.







أدى المنتخب الوطنى صباح اليوم الاثنين تدريبه الصباحى، ثم عقد الجهاز الفنى بقيادة كوبر، اجتماعا مع اللاعبين، وأعلن القائمة النهائية التي سيخوض بها مباريات البطولة التى تنطلث يوم 14 من الشهر الجارى، وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.







وتتوجه بعثة الفراعنة غدا الثلاثاء إلى بروكسل، للقاء منتخب بلجيكا بعد غد الأربعاء، على أن تعود إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، ويحصل اللاعبون على راحة يومين قبل خوض مران واحد بستاد القاهرة، قبل السفر لروسيا لخوض غمار كأس العالم “روسيا 2018”.



