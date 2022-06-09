منتخب مصر يخسر من نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد في تصفيات أمم إفريقيا

خسر المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي بنتيجة 2 – 0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على ملعب بينجو الوطنى بمالاوي، ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية “كوت ديفوار 2023”.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هدفي المنتخب الإثيوبي أحرزهما في شباك منتخب مصر كل من داوا هوتيسا في الدقيقة 21، و شيمليس بيكلي في الدقيقة 39 من الشوط الأول.

وخاض منتخب مصر مباراة اليوم في غياب عدد من نجومه، أبرزهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وتلقى منتخب مصر الهزيمة الأولى تحت قيادة إيهاب جلال، في ثاني مبارياته بعد توليه المهمة خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش، الذي فشل في التأهل إلى كأس العالم 2022.

وتوقف رصيد منتخب مصر الوطني عند 3 نقاط حصدها من الفوز على غينيا في القاهرة ضمن الجولة الأولى يوم الأحد الماضي، ليحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة بفارق الأهداف، رغم تساوي منتخبات المجموعة الأربعة في الرصيد بنهاية الجولة الثانية، بعد فوز غينيا القاتل بهدف على مالاوي ضمن نفس المجموعة اليوم.