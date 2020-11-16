رياضة

منتخب مصر يختتم استعداداته اليوم لمواجهة توجو

كان منتخب مصر قد حقق فوزًا صعبًا على توجو في القاهرة بنتيجة 1-0
إسلام مصطفى 11:19 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20 11:19 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

يختتم منتخب مصر الأول تدريباته استعدادًا لمواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها يوم غد الثلاثاء.

وكان منتخب مصر، قد حقق فوزًا صعبًا على توجو في القاهرة بنتيجة 1-0 بفضل محمود حمدي الونش، الذي سجل هدفًا من رأسية استقبلها من محمد النني، ليكتب أول انتصارات حسام البدري مع منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

اقرأ أيضا  اتحاد الكرة: إعادة اختبار كورونا لـ 3 لاعبين من مصر وتوجو

من جانبه، كان حسام البدري قد قرر منح اللاعبين راحة أمس؛ بسبب مشقة السفر إلي توجو، خاصة أن الرحلة استغرقت 6 ساعات؛ خوفًا من الإرهاق والإصابات.

ويخوض منتخبنا الوطني مباراة الغد أمام توجو بدون محمد صلاح نجم ليفربول الذي أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا المستجد ومحمد هاني الظهير الأيمن، الذي قد تعرض لإصابة خلال لقاء الذهاب تم تشخيصها بجزع فى الرباط الخارجي للركبة.

اقرأ أيضا  الصحة تدفع بفرق الترصد لقرية نجريج بعد إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

شوبير : الأهلي لا يمانع رحيل صالح جمعة وعمرو السولية

إسلام مصطفى 11:22 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20

اتحاد الكرة يشكر «كاف» ويطالبه بالعدالة التحكيمية‎

المال - خاص 1:48 م, الأحد, 15 نوفمبر 20

مصر تنتزع 3 نقاط من توجو بعد الفوز بهدف نظيف

المال - خاص 11:00 م, السبت, 14 نوفمبر 20

موسيماني وعبد الحفيظ يجتمعان بـ«طاهر محمد» قبل انضمامه للتدريبات

إسلام مصطفى 4:31 م, السبت, 14 نوفمبر 20

طاهر محمد طاهر يُجري أشعة غدًا.. وينتظم في مران الاثنين

إسلام مصطفى 4:30 م, السبت, 14 نوفمبر 20

الأهلي يُجري تحاليل طبية للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني

إسلام مصطفى 4:21 م, السبت, 14 نوفمبر 20