منتخب مصر يختتم استعداداته اليوم لمواجهة توجو

كان منتخب مصر قد حقق فوزًا صعبًا على توجو في القاهرة بنتيجة 1-0

يختتم منتخب مصر الأول تدريباته استعدادًا لمواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها يوم غد الثلاثاء.

وكان منتخب مصر، قد حقق فوزًا صعبًا على توجو في القاهرة بنتيجة 1-0 بفضل محمود حمدي الونش، الذي سجل هدفًا من رأسية استقبلها من محمد النني، ليكتب أول انتصارات حسام البدري مع منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

من جانبه، كان حسام البدري قد قرر منح اللاعبين راحة أمس؛ بسبب مشقة السفر إلي توجو، خاصة أن الرحلة استغرقت 6 ساعات؛ خوفًا من الإرهاق والإصابات.

ويخوض منتخبنا الوطني مباراة الغد أمام توجو بدون محمد صلاح نجم ليفربول الذي أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا المستجد ومحمد هاني الظهير الأيمن، الذي قد تعرض لإصابة خلال لقاء الذهاب تم تشخيصها بجزع فى الرباط الخارجي للركبة.