منتخب مصر للكاراتيه يحصد 5 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات في بطولة البريميرليج

في ختام منافسات الكاتا والكوميتيه بالبطولة لمقامة في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي

حقق لاعبو منتخب مصر للكاراتيه 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و 6 ميداليات برونزية في ختام منافسات الكاتا والكوميتيه ببطولة البريميرليج الدولية المقامة في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتوج عبدالله ممدوح بذهبية وزن 75 كجم رجال بعد الفوز على بطل النمسا في نهائي بطولة البريميرليج الدولية.. بينما توج مالك سلامه بذهبية الدوري العالمي للكارتيه وزن 60 كجم رجال بعد الفوز علي بطل الجزائر في النهائي.

وتوج يوسف بدوي بذهبية الدوري العالمي بوزن تحت 84 كجم بعد فوزه على زميله المصري في النهائي؛ بينما حصد وتوج طه طارق بذهبية وزن +84 كجم.

وتوجت أريج راشد بفضية وزن 50 كجم في بريميرليج الكاراتيه بالقاهره بعد خسارتها من لاعبه الفلبين، وحصدت سهيلة ابو إسماعيل بذهبية وزن ٦٨ كجم بعد فوزها علي بطلة أوكرانيًا بنتيجة ٢-١.

وحصد الميدالية الفضية كل من عمر أشرف وزن ٨٢ كجم وحازم احمد وزن +٨٤ بجانب فضية فريق الكاتا رجال.

وتوجت نورسين علي بالميدالية البرونزية في وزن تحت 61 كجم.

كما حققت ياسمين الجويلي نفس الميدالية في وزن تحت 50 كجم، وحققت حبيبة محمد الميدالية البرونزية في وزن فوق 68 كجم وريم سلامة برونزية وزن 50 كجم ومحمد رمضان وزن 84 كجم ولاعبو كاتا الرجال (ب) بالميدالية البرونزية في البطولة الدولية.

ويشارك في البطولة العالمية والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، 247 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة.