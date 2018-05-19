منتخب مصر للشباب يودع تصفيات بطولة إفريقيا بالخسارة أمام السنغال

وكالات:ودع منتخب مصر لكرة القدم للشباب، التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للشباب التي ستقام في النيجر، بعد خسارته مساء السبت، أمام نظيره السنغالي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-7، في المباراة التي جمعتهما على إستاد بورسعيد، في إطار الجولة الثانية من التصفيات.انتهى الوقت الأصلي للمباراة بال

وكالات:

ودع منتخب مصر لكرة القدم للشباب، التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للشباب التي ستقام في النيجر، بعد خسارته مساء السبت، أمام نظيره السنغالي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-7، في المباراة التي جمعتهما على إستاد بورسعيد، في إطار الجولة الثانية من التصفيات.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتم اللجوء لضربات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب التي أقيمت في السنغال بالتعادل السلبي أيضا.

وفي ضربات الجزاء، سجل لاعبو منتخب مصر ست ضربات عن طريق محمد كارم، وسيف فاروق، ومحمد سليمان، وأحمد يوسف، ومحمد هاني، وصالح ماهر، فيما أهدر الفراعنة ضربة واحدة سددها اللاعب خالد بسيوني، بينما سجل لاعبو المنتخب السنغالي سبع ضربات بنجاح.

وبذلك تأهل منتخب السنغال إلى المرحلة الثالثة من التصفيات، ليلعب مع الفائز من مباراة الكونغو وبوتسوانا.