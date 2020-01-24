رياضة

منتخب مصر لكرة اليد يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا بعد فوزه على الجزائر

شهدت المباراة تفوقا كبيرا من أبناء الفراعنة على حساب محاربي الصحراء
المال - خاص 7:02 م, الجمعة, 24 يناير 20 7:02 م, الجمعة, 24 يناير 20

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تأهل منتخب مصر لكرة اليد للرجال إلى نهائي بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو بعد الفوز على الجزائر 30/27 اليوم في نصف نهائي البطولة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد شهدت المباراة تفوقا كبيرا من أبناء الفراعنة على حساب محاربي الصحراء، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم منتخب مصر بنتيجة 15-14.

وتوج أحمد الأحمر، لاعب المنتخب المصري بجائزة أفضل لاعب في مباراة نصف النهائي، بعدما ساهم في إحراز عددًا من النقاط للفراعنة في اللقاء.

كان منتخب مصر لكرة اليد نجح في الحصول على العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كان قد غادر صباح اليوم إلى تونس لدعم ومساندة منتخب مصر لكرة اليد.

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بقلم المال - خاص

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