منتخب شوقى غريب يهزم الجزائر بهدف لأغلى صفقات الدورى

متابعاتخطف المنتخب الأوليمبى الوطنى الفوز على نظيره الجزائرى بهدف نظيف فى المباراة الودية الثانية التى تجمع المنتخبين بملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن استعداداتهما للتصفيات الأفريقية التى تستضيفها الإسكندرية فى نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020 .أحرز صلاح محسن مهاجم النادى الأهلى

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خطف المنتخب الأوليمبى الوطنى الفوز على نظيره الجزائرى بهدف نظيف فى المباراة الودية الثانية التى تجمع المنتخبين بملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن استعداداتهما للتصفيات الأفريقية التى تستضيفها الإسكندرية فى نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020 .

أحرز صلاح محسن مهاجم النادى الأهلى الذى يعد أغلى صفقة فى الدورى الممتاز، هدف المنتخب الأوليمبى فى الدقيقة 30 من زمن المباراة.

وخاض المنتخب الأوليمبى المباراة بتشكيل يتكون من، عمر وائل ومحمود مرعى و أسامة جلال و صلاح شلبى و أكرم توفيق و كريم عراقى و ناصر منسى و أحمد أبو الفتوح ومحمد صادق و أحمد حمدى و صلاح محسن.

يذكر أن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، قرر عدم حضور مباراة الفريق الودية أمام نظيره الجزائرى بعد تعرضه لإرهاق شديد.

كان المنتخب الأوليمبى قد فاز على الجزائر بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية الأولى التى جمعتهما الأحد الماضى فى الجزائر.