منتخب المحليين فى مهمة صعبة أمام المغرب

على المصرى: يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، قمة شمال أفريقيا، التى تجمع منتخب المغرب بنظيره المصرى، فى إياب تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين ٢٠١٨، والتى ستقام في كينيا، وانتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بستاد الإسكندرية بالتعادل بهدف لكل منت

على المصرى:

يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، قمة شمال أفريقيا، التى تجمع منتخب المغرب بنظيره المصرى، فى إياب تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين ٢٠١٨، والتى ستقام في كينيا، وانتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بستاد الإسكندرية بالتعادل بهدف لكل منتخب.

ويخوض منتخب أسود الأطلسى، مباراة اليوم، بقيادة مديره الفنى جمال السلامي، مع أفضلية تسجيل هدف خارج ملعبه، فيما سيكون اللقاء صعبا على منتخب مصر، بقيادة حمادة صدقى، الذى يأمل فى تخطى عقبة المغرب، والتأهل لأمم أفريقيا.

وغادرت بعثة المنتخب، القاهرة أول أمس الأربعاء، برئاسة مجدى عبدالغنى, عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، إلى العاصمة المغربية الرباط، وتضم حمادة صدقي مديرا فنيا، وهشام عبد المنعم مدربا عاما، وتامر حسن مدربا مساعدا، وخالد مصطفى مدرب حراس مرمى، وشعبان بسطاوي منسق المنتخبات وأعضاء الجهاز الإداري والطبي، بالإضافة إلى 23 لاعبا.

وأدى المنتخب، تدريبه الأخير مساء أمس, فى نفس موعد وملعب المباراة، ووضع صدقى ومعاونوه خطة اللقب، واستقروا على التشكيل الأساسى لمنتخب الفراعنة الذى سيخوض اللقاء، وكان هناك تنافس شديد بين اللاعبين على حجز مكان فى تشكيل المباراة.

وأقيم الاجتماع الفنى للقاء، وانتهى إلى ارتداء المنتخب المصري، الزى الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض، على أن يرتدى حارس مرماه الطاقم الأزرق بالكامل، فيما يرتدي منتخب المغرب الفانلة الحمراء والشورت الأخضر, والجورب الأخضر، ويرتدى حارسه فانلة زرقاء وشورت أسود وجورب أزرق.