منتخب الجودو يطير إلى كرواتيا للمشاركة فى الجائزة الكبرى

المال- خاص:
تضم البعثة سبعة أفراد برئاسة مرزوق محمد على نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومعه باسل الغرباوى مديرا فنيا، وخمسة لاعبين هم محمد عبد الموجود وزن 66 كيلو جراما ومحمد محى وزن 73 كيلو جراما ومحمد على وعبد الرحمن محمد على الشهير ب (فيلكس) وزن 81 كيلو جراما وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام ، وقد تعذر استخراج تصريح السفر الخاص باللاعب على حازم وزن 90 كيلو جراما الذى كان ضمن البعثة ولكن تم رفع إسمه فى اللحظات الأخيرة من البعثة.
ولفت إلى أن الميدالية الذهبية هى الثالثة التى يحصل عليها اللاعب على التوالى فى الدورات المتوسطية ، محققا انحازا تاريخيا له ولمنتخبنا الوطنى ، ولذلك فقد المنتخب ميدالية كانت فى متناول أيدينا حال مشاركة اللاعب ، الذى سوف يستعد لبطولة الجراند بريى بالمجر يوم 10 أغسطس القادم، مؤكدا أن المنتخب لن يشارك فى وزن 90 كيلو جراما فى البطولة لإصابة اللاعب حاتم عبد الاخر ، وتعذر سفر اللاعب على حازم.