منتخب الجودو يطير إلى كرواتيا للمشاركة فى الجائزة الكبرى

- مرزوق محمد: البطولة تعد استعداد قوي للمنتخب لبطولة العالم المال- خاص:تغادر القاهرة فجر اليوم الخميس، بعثة المنتخب الوطنى الأول للجودو متوجهة إلى كرواتيا للمشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى التى تقام خلال الفترة من 27 وحتى 29 يوليو الجارى.تضم البعثة سبعة أفراد برئاسة مرزوق محمد

– مرزوق محمد: البطولة تعد استعداد قوي للمنتخب لبطولة العالم



المال- خاص:





تغادر القاهرة فجر اليوم الخميس، بعثة المنتخب الوطنى الأول للجودو متوجهة إلى كرواتيا للمشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى التى تقام خلال الفترة من 27 وحتى 29 يوليو الجارى. تضم البعثة سبعة أفراد برئاسة مرزوق محمد على نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومعه باسل الغرباوى مديرا فنيا، وخمسة لاعبين هم محمد عبد الموجود وزن 66 كيلو جراما ومحمد محى وزن 73 كيلو جراما ومحمد على وعبد الرحمن محمد على الشهير ب (فيلكس) وزن 81 كيلو جراما وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام ، وقد تعذر استخراج تصريح السفر الخاص باللاعب على حازم وزن 90 كيلو جراما الذى كان ضمن البعثة ولكن تم رفع إسمه فى اللحظات الأخيرة من البعثة.

قال مرزوق محمد على رئيس البعثة إن بطولة الجائزة الكبرى تعد أحد المحطات المهمة للاعبين في مشوار التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو صيف عام 2020 ، حيث يحصل اللاعبون من خلالها على نقاط تساعدهم فى التأهل لطوكيو، فضلا عن أن البطولة تعد استعداد قوى للمنتخب لبطولة العالم المقبلة التى تقام بمدينة باكو باذربيجان فى شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف رئيس البعثة أن المنتخب افتقد لجهود اللاعب رمضان درويش وزن 100 كيلو جرام بعد تعرضه للإصابة فى كتفه مؤخرا خلال معسكره فى هولندا، مشيرا إلى أن درويش وصل إلى مستوى عالي بعد حصوله على الميدالية الذهبية فى دورة العاب البحر الأبيض المتوسط التى أقيمت بمدينة تراجونا الاسبانية مؤخرا. ولفت إلى أن الميدالية الذهبية هى الثالثة التى يحصل عليها اللاعب على التوالى فى الدورات المتوسطية ، محققا انحازا تاريخيا له ولمنتخبنا الوطنى ، ولذلك فقد المنتخب ميدالية كانت فى متناول أيدينا حال مشاركة اللاعب ، الذى سوف يستعد لبطولة الجراند بريى بالمجر يوم 10 أغسطس القادم، مؤكدا أن المنتخب لن يشارك فى وزن 90 كيلو جراما فى البطولة لإصابة اللاعب حاتم عبد الاخر ، وتعذر سفر اللاعب على حازم.