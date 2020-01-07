منتخب الجزائر يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2019

حصل «محاربو الصحراء» على أصوات أكثر من السنغال ومدغشقر في سباق اختيار الفريق الأفضل

حصل منتخب الجزائر على جائزة أفضل منتخب للرجال في القارة الإفريقية لعام 2019، للمرة الثامنة في تاريخها، وذلك خلال حفل الكاف المقام اليوم الثلاثاء، للإعلان عن أفضل لاعب في القارة.

الجزائر حصل على أصوات أكثر من السنغال ومدغشقر

وحصل «محاربو الصحراء» على أصوات أكثر من السنغال ومدغشقر في سباق اختيار الفريق الأفضل، وذلك بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 والتي أقيمت في مصر على حساب السنغال في المباراة النهائية.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» أعلن اليوم عن تتويج الجزائر بلقب المنتخب الأفضل، خلال حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2019، الذي يقام في منطقة سهل حشيش بالغردقة في مصر.

منتخب الجزائر حصل على لقب الأفضل في القارة خلال 7 مرات من قبل، وذلك خلال أعوام 1980 و1981 و1982 و1990 و1991 و2009 و2014.

حفل الكاف شهد حضور نجوم الكرة في العالم

حفل الكاف شهد حضور نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد كبير من نجوم اللعبة أبرزهم البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون.

كما شارك الفرنسي يوري دجور كاييف، والإنجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا.

إلى جانب حضور الإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو.