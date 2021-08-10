منتج الدولة الثقافي لمبادرة «حياة كريمة» بـ 4 قرى في أسيوط (صور)

تابعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، أولى الفعاليات الإبداعية للمبادرة بقرى «نزلة الملك، الشامية، الخوالد، نزلة باخوم» بمركز ساحل سليم التابع لفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، والتى تنفذها قطاعات وزارة الثقافة بالتعاون مع مديريات «الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى» بأسيوط وتستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.

وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ مبادرة « حياة كريمة » التى تعكس اهتمام الدولة بأبنائها فى كافة ربوع مصر، وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف مجالات الحياة.

حضر الاحتفال الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، عضوى مجلس النواب الدكتور ناصر عثمان وسناء السعيد ، مجدى سليم عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة مروة ممدوح مقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط، اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، الشيخ سيد عبد العزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، الأديب الكبير مدثر الخياط، كميل حكيم جرجس عمدة باخوم، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة .

فاعليات «حياة كريمة» الثقافية والفنية اختتمت بالعرض الفنى «هيلا هيلا»

بدأت الفعاليات بتفقد الورش الفنية التى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة، وضمت ورش الحرف التراثية بأسيوط ومنها « السجاد والخيامية والتلى » ، وكذلك الحرف اليدوية ومنها « النحاس والحلى والشنط الستان وعجائن السيراميك » .

بجانب ورشة حكى للأطفال وألعاب شعبية من التراث، كما تم تفقد معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وبعض قطاعات وزارة الثقافة بعنوان « يالا نقرأ » .

بالإضافة لتدشين مركز تنمية المواهب بأسيوط والذى يهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء مركز ساحل سليم والقرى التابعة له من خلال دورات تدريبية فى مجالات « الموسيقى، العزف، الغناء، الفنون التشكيلية، التعبير الحركى، البالية، الفنون الشعبية » .

تلا ذلك حفل إطلاق المبادرة بأسيوط وبدا بالسلام الوطنى، أعقبه كلمة أمين بيت العائلة المصرية حيث وجه تحية اعزاز وتقدير لشهداء الوطن، كما وجه رسالة اطمئنان لشباب أسيوط ومصر كلها مفادها أن مصر في أيدى أمينة، فهي تقود اليوم ملحمة يقف العالم مندهشا أمام إنجازاتها بسواعد ابنائها .

واختتمت فعاليات حفل الافتتاح بتقديم عرض فنى بعنوان « هيلا هيلا » ، لفريق « ابدأ حلمك » والذى قامت وزيرة الثقافة باعتمادها كفرقة نوعية فى المرحلة الأولى للمشروع وتضمن مجموعة من التابلوهات الغنائية المسرحية الراقصة، تدريب درامى باسم عادل وفادى نشأت، تدريب تمثيل محمد الهجرسى، ديكور وأزياء عمرو الأشرف، موسيقى وغناء المايسترو حسام حسنى، أداء حركى مناضل عنتر، المدير الإقليمى المخرج خالد أبو ضيف، رؤية فنية وإخراج أحمد طه.

عبد الدايم : مشاركة وزارة الثقافة في مبادرة حياة كريمة تشمل أنشطة فنية ومعرفية تهدف إلى تعزيز الهوية المصرية

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة أن مبادرة حياة كريمة إحدى الخطوات التى تساهم فى تطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المستوى الإجتماعي والإقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة .

وأضافت أن الفعاليات تشمل العديد من الانشطة الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة الهادفة الى تعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافي الي كافة انحاء البلاد .

وأكد النائب مجدي سليم في كلمته أن مبادرة حياة كريمة حلم شعب، ومبادرة رئيس نحو آفاق جديدة تليق بالمصريين في مجالات التعليم والصحة والإسكان والثقافة، كما وصف المبادرة بأنها رؤية الدولة لتحقيق العدالة الإجتماعية وتهدف إلي الارتقاء بحياة الإنسان في كل القطاعات التي تمس حياة الشباب .

وألقى بهاء السعيد كلمة النائبة سناء السعيد والتى دعت فيها أولياء الأمور بتوجيه أولادهم لقصور الثقافة حتى يشاركوا في مبادرة حياة كريمة، تلي ذلك تكريم الفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة لمحافظ أسيوط باهدائه درع الهيئة .