منتجي القصب: إرجاء التوريد إلى مصانع إدفو وكوم أمبو لمطلع يناير

تطالب بـ800 جنيه لطن "البنجر" ..وتوقعات بموافقة الحكومة على 600 فقطالإعلان عن الأسعار الجديدة خلال ساعات.. وخسائر بالجملة حال رفض الزياداتالصاوي أحمدأكد رشدي أبو الوفا، رئيس جمعية منتجي قصب السكر، التابعة لوزارة الزراعة، أنه تم الاتفاق بين مزارعى القصب وعدد من المصانع المنتجة جنوب الصعيد،





تطالب بـ800 جنيه لطن “البنجر” ..وتوقعات بموافقة الحكومة على 600 فقط





الإعلان عن الأسعار الجديدة خلال ساعات.. وخسائر بالجملة حال رفض الزيادات



الصاوي أحمد

أكد رشدي أبو الوفا، رئيس جمعية منتجي قصب السكر، التابعة لوزارة الزراعة، أنه تم الاتفاق بين مزارعى القصب وعدد من المصانع المنتجة جنوب الصعيد، على تأجيل استلام المحصول إلى مطلع يناير المقبل بدلا من الغد.

وأوضح أبو الوفا فى تصريحات لـ”المال” أن بعض مصانع إنتاج السكر في جنوب الصعيد في كوم أمبو وإدفو سيتأخر فيها إستلام المحصول، لا سيما فى ظل عدم إعلان الحكومة عن أسعار التوريد الجديدة حتى الآن، مما تبعه رفض العديد من المزارعين التوريد فى ظل الأسعار المعلنة.

وينتظر مزراعو القصب في الصعيد إعلان الحكومة أو البرلمان لأسعار الموسم الجديد لبدء عمليات جمع وتوريد محصولى قصب وبنجر السكر للمصانع، وسط رفضهم لأسعار الموسم الماضي، لا سيما فى ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج والنقل.

وكشف رئيس جمعية منتجى القصب أن المزارعين يطالبون أيضا بـ800 جنيه كسعر جديد لتوريد البنجر، فى وقت ستوافق فيه الحكومة بنسبة كبيرة على سعر 600 جنيه للطن، وفقا لتوقعاته.

وتبلغ أسعار توريد محصول قصب السكر الحالية 620 جنيها للطن، وسط مطالبات من المزارعين بزيادتها إلى 1000 جنيه.

وقال أبو الوفا: “سيتم الإعلان عن السعر الجديد لمحصولى القصب والبنجر اليوم”، متوقعا أن توافق الحكومة على 850 جنيها فقط لطن القصب.

ويوجد في صعيد مصر 8 مصانع لقصب السكر في كوم أمبو وإدفو وأرمنت وقوص وقفط ونجع حمادي وجرجا وأبو قرقاص، وتبلغ المساحة المزروعة نحو 330 ألف فدان قصب بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وأوضح الأمين العام لنقابة الفلاحين النوبى أبواللوز أن كبار المزارعين يرفضون سعر التوريد الحالى وهو 620 جنيها للطن، مشيرا إلى أن النقابة تواصلت مع كبار مزارعى مدن الصعيد وفى مقدمتهم مزارعو كوم امبو وادفو واسنا وارمنت وقنا ونجع حمادى” وجميعهم رفضوا التوريد بالاسعار المعلنة ،مما يهدد بغلق وتعطيل 6 أو 7 مصانع منتجة عن العمل فى تلك المناطق



وطالب محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحل تلك الأزمة التى باتت على وشك الإنفجار، وذلك بعد إعلان غالبية المزارعين إمتناعهم عن التوريد هذا العام للحكومة بسبب تدنى الاسعار.

ولفت الى أن تأخر وزارتى التموين والزراعة فى الإعلان عن سعر مناسب للتوريد مثلما حدث العام الماضى، يثير استياء المزارعين.

وأعدت النقابة العامة للفلاحين دراسة كاملة عن إجمالى تكلفة زراعة فدان من كل من محصول قصب السكر، تخطت قيمتها حاجز (22) ألف جنيه لمن يقومون برى أراضيهم بالراحة ،وسط إنتاجية للفدان تبلغ ( 40 ) طن قصب بسعر 620 للطن،بجملة تكلفة 24800 ،بما يحقق دخل شهرى للمزارع قيمته 233 جنيه

أما إذا كانت الأرض تروى باستخدام ماكينة الرى فإن تكلفة الفدان ترتفع الى 26500 خاصة بعد ارتفاع أسعار السولار فى الفترة الماضية وبالتالى يخسر الفلاح سنوياً فى زراعة فدان قصب السكر(1700) جنيه بخلاف مجهوده وعمله طوال العام.

قال حسين عبد الرحمن نقيب عام الفلاحين أن الفلاح الذي يزرع محصول قصب السكر بماكينة الري يخسر بالسعر الحالي ،مشيرا الى ان تكلفة زراعة فدان بمحصول البنجر تصل الى 12 الفا و930 جنيها وينتج الفدان من 20 الي 25 طنا بسعر حالي 530 جنيه اى ان ثمن بيع المحصول يتراوح من 10 الي 13 الف جنيه ،وبناء عليه لا يجنى الفلاح سوى تعبه فى الزراعة فقط لان العائد مساويًا تماما للتكلفة ،لذلك يطالب المزارعون بزياده سعر توريد البنجر الى 800 جنيه للطن.