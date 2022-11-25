«منتجي الدواجن» ترفع مذكرة لمجلس الوزراء لتضرر مزارع البيض من ارتفاع أسعار خامات الأعلاف

تقدمت شعبة منتجي بيض المائدة في اتحاد منتجي الدواجن في مذكرة رسمية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتضرر منتجي القطاع من ارتفاع أسعار خامات الأعلاف، ووصول طن كسب الصويا إلى 29 ألف جنيه.

وأكد نص المذكرة أن هناك مخاطر كبيرة تواجه مزارع الدواجن المتخصصة في مجال إنتاج البيض، مشيرة إلى أن سعر كسب الصويا عالميًا لا يتجاوز 17 ألف جنيه، كما أن إرتفاع خامات الأعلاف ستزيد من تحكم سماسرة التجار في وجه المنتجين.

وأكد نص المذكرة أن نقص واردات الذرة والصويا المستوردة يخلق سوقا موازية للأعلاف خلال الفترة الجارية، مطالبين الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالعلف للحفاظ على الصناعة.

يذكر أن الجيلوتين المستورد يسجل 33 ألف جنيه لبروتين 60%، بينما بلغ الجيلوتين المحلي 31 ألفا و800 جنيه للطن ويعد الجيلوتين من أهم مكونات الأعلاف.

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني الروماني ، سجل 9900 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 10900 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.