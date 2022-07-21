«منتجي الدواجن»: اتفاق مع الزراعة والتموين لطرح طبق بيض المائدة بـ 65 جنيها للمستهلك



كشف المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن أنه تم الاتفاق بين الاتحاد ووزاتي الزراعة والتموين على توريد احتياجات منافذ الشركة القابضة (المجمعات) وهي النيل والأهرام من بيض المائدة بسعر ٦٢ جنيها على أن يتم البيع للمستهلك بسعر ٦٥ جنيها، موضحا أنه سيتم طرح الكميات الموردة لصالح وزارتي التموين والزراعة بمختلف المنافذ التابعة لهما بمختلف المحافظات فورا.



وأضاف «العناني»، في تصريحات صحفية اليوم الخميس أنه يجري حاليا بحث ترتيب توريد الدجاج المجمد أيضا وبسعر التكلفة لصالح المنافذ التابعة لوزارتي التموين والزراعة، بما يمكن الدولة من تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية لصالح المستهلك، وذلك دعما لخطة الدولة في توفير بروتين بسعر أرخص للمستهلك المصري.



وأوضح رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن هذا الاتفاق يأتي رغم ما تشهده الأسواق من ارتفاع أسعار الحبوب والأعلاف بنسبة تصل إلى 130% بالأسواق العالمية، أدى إلى زيادة في سعر البيع للمستهلكين خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن منتجي الدواجن يعملون على خدمة المستهلك المصري والدولة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الناتجة عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في السوق الدولية.