«منتجى الدواجن» تقترب من توريد 5 آلاف طن لـ«القابضة الغذائية»

يفاوض الاتحاد العام لمنتجى الدواجن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوريد 5000 آلاف طن دواجن مخلية بقيمة تقترب من 300 مليون جنيه.

قال المهندس محمود العنانى رئيس الاتحاد أن المباحثات تتم مع 3 كيانات تابعة للقابضة للصناعات الغذائية، هى «الأهرام» و«النيل» و«الإسكندرية» للمجمعات الاستهلاكية، موضحاً أنه سيتم توفير احتياجات تلك الشركات من الإنتاج المحلى بدلا من الاستيراد.

وكشف العنانى عن وجود مناقشات بين مجازر الدواجن التابعة للاتحاد مع «القابضة» لتحديد الموردين والكميات، لافتا إلى أن عدد منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركات «الأهرام» و«النيل» و«الإسكندرية» يبلغ نحو 1500 فرع.

وتشغل صناعة الدواجن المحلية نحو 3 ملايين عامل، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت التابعة لها حوالى 38 ألفا، تشمل: «المزارع – مصانع الأعلاف – المجازر – منافذ بيع الأدوية البيطرية واللقاحات»، ويتجاوز حجم استثماراتها 100 مليار جنيه سنويًا، فى حين توفر %75 من احتياجات البروتين الحيوانى للمصريين، وذلك طبقاً لبيانات الاتحاد.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الكميات التى سيتم توريدها من اتحاد منتجى الدواجن ستكون موزعة بالتساوى على فروع المجمعات التابعة، ليتم طرحها بعد استلامها مباشرة من المجازر.

وتوقع المصدر طرح الدواجن المتعاقد عليها بأسعار أقل من السعر المحلى بنسبة تتراوح من 15 إلى %20.