«منتجى البطاطس»: 6 مليارات جنيه خسائر المزارعين بسبب انهيار الأسعار

قدرت جمعية منتجى البطاطس خسائر مزارعى المحصول فى الموسم الصيفى 2020 بنحو 6مليارات جنيه، نتيجة انهيار الأسعار لأدنى مستوياتها.

وأكد أحمد الشربينى رئيس الجمعية، أن بطاطس العروة الصيفية تعرضت لكبوة شديدة فى وقت تعانى فيه الأسواق من تداعيات انتشار فيروس كورونا .

وأشار إلى أن الفدان ينتج 20 طنا ، وبلغ سعر الطن 1000 جنيه، مما يعنى إيراده يصل إلى نحو 20 ألف جنيه، وبالتالى فإن الخسارة تصل إلى 40 ألفا للفدان، خاصة أن تكلفة زراعته تصل إلى 60 ألف جنيه.

يذكر أن بطاطس العروة الصيفية تزرع فى يناير ويتم حصادها فى يونيو من كل عام ، وتمت زراعة نحو 150 ألف فدان فى موسم 2020.

وطالب محمد فرج عضو الجمعية الحكومة ووزارة الزراعة بمساندة مزارعى البطاطس خلال المرحلة الراهنة بعد تدهور الوضع الاقتصادى لهم.

وأوضح أنه فى ظل الأزمة الحالية ستنخفض مساحة المحصول كثيرا خلال موسم2021 نتيجة المخاوف من استمرار تدهور الأسعار حاليا، مشيرا إلى أن دور الجمعية هو توفير التقاوى للمزارع، طبقا للطلبات المقدمة لها.

وأوضح أنه طبقا لأرقام البيع والتكاليف فإن المزارع يخسر ثلثى التكلفة من رأسماله فى الموسم الصيفى.

يذكر أن عددا من مزارعى البطاطس اضطروا لبيع المحصول كعلف للماشية وقام البعض منهم بإلقاء المحصول على جوانب الترع.

وتعد البطاطس المصرية من ضمن أهم الحاصلات الزراعية على المستوى المحلى داخل السوق المصرية، والمستوى العالمى للبلدان التى تعتمد على واردات البطاطس من مصر، حيث ينقسم العام إلى 3 مواسم زراعية (ثلاث عروات) للبطاطس، موسم الصيف الذى يبدأ من (فبراير إلى مايو) والموسم النيلى يبدأ من (يوليو إلى أغسطس) وموسم الشتاء (من سبتمبر إلى نوفمبر) ويتركز معظم الإنتاج فى محافظات البحيرة والمنوفية والغربية ومطروح ).

جدير بالذكر أن مصر تعتمد إلى حد كبير على استيراد تقاوى البطاطس من مناشئ أوروبية ، وبلغت واردات الموسم الحالى حوالى 120 ألف طن، ومعظم الواردات من الاتحاد الأوروبى بنسبة تقارب %83 من إجمالى الواردات مقسمة على النحو التالى (هولندا حوالى %34 – إنجلترا %33 – فرنسا %16).

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة أنه تمت زراعة ما يقرب من 408 آلاف فدان فى 2020، بزيادة حوالى 50 ألف فدان عن الموسم الماضى مقسمة على العروات الثلاث؛ بواقع 214 ألف فدان فى العروبة الشتوية، وهى العروة الأكبر من حيث المساحة المزروعة وإنتاجية الفدان، و152 ألف فدان للعروة الصيفية و40 ألف فدان للعروة النيلية.

وأكد تقرير سابق للغرفة التجارية أن أسعار البطاطس فى هذه الفترة هى الأرخص فى سوق العبور منذ أكثر من 8 أعوام، حيث تراوح سعر الكيلو يتراوح بين 70قرشا إلى جنيه ونصف.