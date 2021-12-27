«منتجى البطاطس» تطلب من «الزراعة» فحص التقاوى المستوردة فى بلد المنشأ

تقدمت جمعية منتجى البطاطس بمقترح جديد لوزارة الزراعة، يتضمن ضرورة فحص التقاوى المستوردة فى بلد المنشأ، بدلا من الفحص بالموانئ.

أكد المحاسب أحمد الشربينى، رئيس الجمعية، أنه تم عرض المقترح على وزير الزراعة، خلال اجتماعه قبل أيام مع وفد من أعضاء الجمعية.

وتوقع الشربينى، فى تصريحات لـ«المال»، اعتماد المقترح وتنفيذه من جانب الوزارة بداية من العام المقبل، وذلك عن طريق لجان متخصصة من الحجر الزراعى المصرى.

وأشار إلى أن هذا القرار ينتظره مزارعو البطاطس فى مصر، للحصول على تقاوى خالية من كل أشكال الأمراض الفيروسية والوبائية.

وتستهدف جمعية منتجى البطاطس -التابعة لوزارة الزراعة- وصول المحصول إلى 375 ألف طن خلال العام المقبل.

ويتم استعمال تقاوى البطاطس المستوردة فى العروة الصيفية التى تزرع مطلع يناير من كل عام وتُحصد فى مايو ويونيو، وتستخدم البطاطس المنتجة منها كتقاوى فى العروات التالية، ويُعتمد على ثمارها فى تصدير كميات كبيرة للخارج.

وفى سياق متصل، شهدت أسعار البطاطس تباينا فى الأسواق -طبقا لعدد من التجار- ليتراوح الطن من 3000 إلى 4500 جنيه، بينما يتراوح للمستهلك ما بين 6.5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

كان تقرير صادر عن وزارة الزراعة -ممثلة فى إدارة الحجر الزراعي- قد أعلن عن وصول 114 ألف طن تقاوى بطاطس منذ أكتوبر وحتى 20 ديسمبر 2021 من مناشئ أوروبية، مقارنة بنحو 102 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وأوضح التقرير، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، أن هذه الكميات التى دخلت البلاد من إجمالى 182 ألف طن تمثل كمية الطلبات التى وافقت عليها وزارة الزراعة للشركات المستوردة رسميا.