منتجو حديد التسليح يثبتون أسعار التسليمات للوكلاء خلال أغسطس

◗❙17670 جنيهاً لـ«عز».. و«بشاى» و«المراكبى» 17570

قررت شركات حديد التسليح المحلية تثبيت أسعار تسليماتها للتجار والوكلاء خلال أغسطس، عند مستويات الشهر الماضي.

وأعلنت «حديد عز» تثبيت سعرها بواقع 17670 جنيهاً للطن تسليم أرض المصنع، وتبعتها شركتا «حديد المصريين» و«السويس للصلب» عند 17570 جنيهاً، و«المراكبى» و«بشاى» عند 17550 و17500 جنيها على التوالي، و«الجيوشى» 17400 جنيه، و«الجارحى» 17300 جنيه.

قال طارق الجيوشي، رئيس شركة الجيوشى للصلب، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع إنتاج حديد التسليح اتجهت لتثبيت أسعار إنتاجها فى السوق المحلية خلال الشهر الحالى، فى ظل تراجع الطلب من ناحية، ونقص المعروض من ناحية أخرى.

وأشار الجيوشى فى تصريحات لـ«المال»، إلى وجود صعوبات حالية فى عمليات استيراد الخامات مثل البيليت والخردة خلال المرحلة الراهنة، مما أثر على الطاقات الإنتاجية للمصانع المحلية.

وقال عبدالخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، إن السوق تعانى كسادا فى الطلب على حديد التسليح خلال الأشهر الأخيرة، لعدد من الأسباب، أبرزها ارتفاع الأسعار بشكل كبير تخطى 20 ألف جنيه منذ شهرين.

وأضاف فرحات أن ارتفاع السعر مؤخراً أدى إلى عزوف البعض عن الشراء انتظاراً لعودة الانخفاض، بالإضافة إلى أن بعض التجار توقفوا جزئياً نتيجة تراكم المديونيات عليهم.

وأكد أن صعوبة استخراج بعض تراخيص البناء فى بعض المناطق وانتظار البعض التعديلات الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء من الأسباب التى ساعدت على ركود السوق، مشيرا إلى أن بعض المصانع تسعى لتصريف منتجاتها عبر التوسع فى المشاركة بالمشروعات القومية.