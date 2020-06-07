منتجو الماس يريدون تصريف المخزون دون خفض الأسعار (جراف)

يتراكم خام الماس حاليا لدى واحدة من أكبر أقبية الماس في العالم بسبب قيود كورونا

يواجه منتجو الماس مشكلة تصريف المخزون دون خفض الأسعار لكميات من الماس الخام يقدر بمليارات الدولارات مع اتجاه العالم حاليا لرفع قيود فيروس كورونا التي جمدت صناعة الماس العالمية طيلة أشهر عديدة.

وتقول وكالة بلومبرج أن أحجار الماس الثمينة تتراكم حاليا لدى واحدة من أكبر أقبية الماس في العالم في أحد ضواحي عاصمة دولة بتسوانا.

ويوضح الجراف التالي تطور الانتاج العالمي من خام الماس بالمليون قيراط:

وباعت شركة التعدين البريطانية ” دي بيرز” كميات ضئيلة من الخام في بتسوانا منذ شهر فبراير الماضي.

وينطبق الأمر ذاته على شركة الروسا الروسية المنافسة.

وألحقت جائحة كورونا أضرارا بالغة بتجارة الماس العالمية بعد أن أغلقت متاجر المجوهرات أبوابها وتم إجبار العمالة الهندية الماهرة على البقاء في المنزل.

تصريف المخزون دون خفض الأسعار

واضطرت شركة “دي بيرز” لإلغاء مزاد في شهر مارس لأن المشترين لم يتمكنوا من السفر لمشاهدة البضاعة المعروضة للبيع.

سعت شركتي دي بيرز والروسا للدفاع عن أسواقهما فرفضتا خفض الأسعار. وأقبلت الشركتان كذلك على خفض الإنتاج لكن المخزون يواصل التراكم.

ويستحوذ المنتجون الخمس الكبار على مخزونات فائقة بقيمة 3.5 مليار دولار، حسب شركة جيمداكس الاستشارية.

وربما يصل الرقم إلى 4.5 مليار دولار بنهاية العام. وهو ما يعادل ثلث الإنتاج السنوي العالمي من خام الألماس.

وقال انيش اجرويل الشريك لدى شركة جيمداكس أن منتجو الألماس حاولوا خفض المعروض من خام الماس لحماية السوق وحماية الأسعار،

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو فرص تحقيق هذا الهدف والمحافظة في الوقت ذاته على الأسعار.

وعقدت شركة دي بيرز مزاد آخر في شهر مايو. وتقول مصادر أنها تمكنت من بيع ألماس بقيمة 35 مليون دولار فقط نزولا من 316 مليون دولار في العام الماضي.

اختبار كبير في شهر يونيو

ستواجه الشركة اختبار كبير في مزاد الشهر الجاري، حسب بلومبرج.

وسيشهد هذا المزاد تطبيق الشركة طريقة لاجتذاب المشترين تشمل منحهم حرية رفض البضاعة التي أبرموا عقودا لشرائها. وتشمل كذلك إقامة المزاد خارج بتسوانا.

وتقول مصادر أن منتجين آخرين أصغر حجما قد قرروا خفض الأسعار.

وقدم صغار المنتجين تخفيضات سعرية بنسب تصل إلى 25% في مراكز تجارية مثل مدينة انتويرب البلجيكية.

صغار المنتجين يخفضون الأسعار

ومن شأن هذه التخفيضات زيادة الضغوط على منتجين كبار مثل شركتي دي بيرز والروسا ودفعهما إلى طرح تخفيضات سعرية مماثلة.

وقالت شركة الروسا أن مخزوناتها من الألماس ربما تصل إلى 30 مليون قيراط بنهاية العام الجاري. وهي ذات حجم انتاجها السنوي.

وتقول الشركة أنها تريد خفض مخزوناتها إلى 15 مليون قيراط خلال ثلاث سنوات.

وقال اجرويل:” يصعب في هذه المرحلة تحديد مسار منحنى التعافي، لكن الشئ الذي نستبعده حاليا هو تحقيق قفزة فورية في طلب المستهلك.”

