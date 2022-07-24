منتجو الدواجن : إنتاجنا من البيض تراجع إلى 11 مليار بيضة

أكد ثروت الزيني عضو اتحاد متجي الدواجن أن هناك عجز بقيمة 2 مليار بيضة حاليا مقارنة بالموسم الماضي مشيرا إلي أن انتاج مصر كان قد بلغ 13.5 مليار بيضة سنويا .

واضاف الزيني في تصريحات خاصة ل”المال ” أن أسباب التراجع في الانتاجية موسمي وليس دائما نتيجة خروج 40 % من المربين منذ فترة مع تراجع اسعار البيض في 2021 الي 20 جنيها للطبق مشيرا إلي أن هناك عدد من المربين بدؤوا في الدخول مجددا للسوق .

وأوضح الزيني أن الدورة الكاملة الممتدة من كتكوت عمر يوم الي انتاج البيض يحتاج الي 18 شهرا مشيرا الي ان العام الماضي اثر كثيرا علي السعر المتداول حاليا .



اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها ظهر اليوم ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والابيض للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وطرحت الوزارة صباح اليوم الاحد، عدد من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق 62 جنيه للابيض و 64 جنيه الاحمر ، امام ديوان الوزارة بالدقي للبيع للمواطنين ، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الاسعار في محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن طرح كميات كبيرة ايضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من انتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة، ومن خلال التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

ومن جهته قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات باسعار مخفضة، حيث تحملت الوزارة تكلفة النقل من المزارع الي المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الانتاج، واسترشادا باسعار البورصة، ودون مغالاه، أو التاثير على تكلفه المنتج، وذلك فى اطار عرض اسعار متوازنه تراعى مصالح كل الاطراف.

واشار وزير الزراعة الى أن البورصة هي أساس تسعير البيض في الأسواق وان المحلات ترفع سعر الكرتونة ، لافتا الى ان ضرورة الاخذ في الاعتبار مصلحة المنتج والمستهلك حتى تستمر صناعة الدواجن، باعتارها صناعة قوية ورائدة.واستثماراتها تبلغ 100 مليار جنيه وتستوعب 2.5 مليون عامل، وتضخ 35 مليون بيضة يوميًا في الأسواق، مستبعدًا فكرة تخزين البيض من المنتجين لبيعه بسعر أكثر، ما ينتج عنه نسبة فاقد أعلى،