منتجو الأسمنت يبررون ارتفاع الأسعار.. وتجار: السبب انخفاض المعروض

المرسى عزت وعمر سالم: برر بعض منتجى الأسمنت، الارتفاعات الأخيرة التى شهدتها أسعار الصناعة مؤخرًا بعدة عوامل، على رأسها زيادة تكلفة الطاقة والنولون ورواتب العاملين بشكل يتناسب مع معدلات التضخم، فى حين قال تجار إن انخفاض المعروض يعد سببًا…

المرسى عزت وعمر سالم:



برر بعض منتجى الأسمنت، الارتفاعات الأخيرة التى شهدتها أسعار الصناعة مؤخرًا بعدة عوامل، على رأسها زيادة تكلفة الطاقة والنولون ورواتب العاملين بشكل يتناسب مع معدلات التضخم، فى حين قال تجار إن انخفاض المعروض يعد سببًا رئيسيا فى القفزات المتتالية.

ويتراوح سعر طن الأسمنت حاليًا بين 1150 و1200 جنيه، صعودا من 800 جنيه تقريبا، بداية العام.

وقال مصدران بكبرى الكيانات العالمية المنتجة، إن الشركات تعانى من زيادة التكلفة، بشكل يجعلها غير قادرة على الاستمرار دون رفع سعر الطن.

وفى الوقت الذى علمت فيه “المال” أن شركة العريش للأسمنت، ستبدأ غداً الأربعاء، ضخ كميات إضافية لكل تاجر، بهدف زيادة المعروض، أوضح فاروق مصطفى، العضو المنتدب لمصر بنى سويف للأسمنت، أن حصة شركته بالسوق المحلية لا تتجاوز 4 %، مؤكدًا أنها غير مؤثرة فى الزيادات التى لحقت بسعر المنتج.

فيما قال عبدالعزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركات المنتجة ألغت نظام التسويات، والتى تقوم على رد الفرق بين أسعار تسليم المصنع وأسعار المستهلك، للوكيل، موضحا أن إلغاءها جاء بعد الزيادة الأخيرة.