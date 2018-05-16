منتجون ومستوردون يرحبون بمهلة توفيق الأوضاع مع كفاءة استخدام الطاقة



■ «العربي»: نطبقها بالفعل فى الأصناف المصنعة والمستوردة.. والوزارة تختبرها عبر معاملها التابعة

■ حمدى النجار: نرحب بمواكبة السوق العالمية لتجنب استيراد موديلات قديمة أكثر حرقاً للطاقة

■ «غرفة الصناعات الهندسية»: نأمل أن يستثنى القرار المنتج من أى رسوم لاختبار كفاءة المنتجات

دعاء حسنى

رحب مجموعة من المصنعين والمستوردين، بقرار وزارة التجارة والصناعة، بمنح مهلة 6 أشهر لمنتجى ومستوردى السلع الهندسية والكيماوية، لتوفيق أوضاعهم طبقاً للمواصفات القياسية الملزمة الخاصة بكفاءة استهلاك الطاقة للمنتجات، مؤكدين أن المهلة كافية للتطبيق.

طالب المصنعون باستثنائهم من فرض أى رسوم، لإجراء اختبارات تحدد كفاءة المنتجات المصنعة، ومدى استهلاكها للطاقة، لتجنب أى تكاليف إضافية.

يشار إلى أن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قراراً الإثنين الماضى، بإعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجى ومستوردى السلع الهندسية والكيماوية، لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات القياسية (الملزمة من قبل)، وتشمل أجهزة التبريد المنزلية، وخصائصها وطرق الاختبار واستهلاك الطاقة والحجم، وكفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية، وطرق قياسها ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء، كما تضمن القرار مواصفات الأدوات الجراحية والقفازات المطاطية، المستخدمة فى الأغراض الطبية لمرة واحدة، والاشتراطات الخاصة بها، فضلاً عن المواصفات الخاصة بمحطات التموين بالغاز الطبيعى المضغوط CNG ، والمواصفات الخاصة ببنزين السيارات الخالى من الرصاص «أوكتان 80، 90، 92، 95.»

كما شمل القرار مواصفات زجاج المبانى المتعدد الطبقات، والمغطى بأغشية رقيقة من الاشتراطات ومتطلبات وطرق الاختبار، ومواصفات الأحذية (أحذية القدم والأحذية الرياضية) فضلاً عن متطلبات الأمان لوحدات التخزين المنزلى ووحدات المطابخ.

قال إبراهيم العربى، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى لـ«المال»، إن المجموعة بالفعل تطبق تلك المواصفة فى الأصناف التى تقوم بإنتاجها فى الأجهزة المنزلية، وأن بطاقة الطاقة متواجدة فعلياً على الأجهزة، وتجرى الوزارة مراجعة لها عبر معاملها التابعة للتأكد من مطابقة البيانات على المنتج مع المواصفة .

أضاف، أن المجموعة فى عملية التصنيع، تسحب عينات من الإنتاج وتحدد المستوى الخاص بكل منتج وتدونه عليها، وبالتالى فإن تلك العملية متواجدة فعلياً ولن يكون هناك تكلفة إضافية فيما تنتجه المجموعة أوتستورده.

تعد مجموعة العربى، واحدة من كبرى الشركات فى مجال الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية، وتتجاوز مبيعاتها 10 مليارات جنيه، وتنتج مئات الأصناف المصنعة محلياً والمستوردة من ماركات عالمية، تحمل المجموعة توكيلاً لها، ومن أبرز منتجاتها شاشات التلفزيون، والثلاجات، والتكييفات.

يوضح العربى، أن تقنيةINVENTOR القائمة عليها أغلب منتجات الشركة حالياً هى الأقل لاستهلاك الطاقة، فضلاً عن أنها تختزل الطاقة لاستخدامها فيما بعد، كما أن المجموعة لديها اتجاه لتحويل إنتاجها لتصبح موفرة للطاقة، وهذا اتجاه عالمى ووجهة الشركات التى تتعامل معها المجموعة حالياً.

قال عاطف عبد المنعم، رئيس شعبة المعدات والأدوات الكهربائية والكابلات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مهلة 6 أشهر الممنوحة من وزارة التجارة والصناعة، للمنتجين ومستوردى الأجهزة المنزلية الكهربائية، كافية لتوفيق الأوضاع.

أضاف، أن بطاقة استخدام الطاقة المفترض وضعها على الأجهزة الكهربائية، وفقاً للمواصفة القياسية فى القرار، ووضعها على المنتج وتوضح للمستهلك فئات تصنف درجة استهلاك المنتج للطاقة، وفقا لفئات «A،B،C،D،E»، وأن الفئة A الأقل استهلاكا للطاقة، وأكثرهم كفاءة فيما تعد الفئة E أكثرهم استهلاكاً للطاقة، وأقلهم كفاءة.

أكد عبد المنعم أن القرار ملزم لمنتجين ومستوردين الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية، لكنه غير مكلف لتطبيقه، إلا حال ألزمت الهيئة العامة للمواصفات والجودة المصنعيين والمستوردين، بشهادات اختبار تحدد كفاءة المنتجات فحينها يصبح القرار مكلفاً، ومن المفترض إعفاء المصنعون من تلك الرسوم.

رحب حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزارة التجارة، مشيراً إلى أنه لا بد من مواكبة التكنولوجية واستيراد أجهزة أقل استهلاكاً للطاقة، لا سيما أن مصر دولة مستوردة للطاقة.

أضاف، لا أحد يرغب حالياً فى استيراد منتجات قديمة غير صديقة للبيئة، وتحرق طاقة، وتكون مكلفة لكن على المدى الطويل أفضل للسوق والمستهلك المصري.

أكد أن مهلة 6 أشهر كافية لتطبيق المواصفة القياسية المطلوبة على المنتجات المستوردة، لافتاً إلى أن أى مستورد من المؤكد أن لديه خلفية فنية عن المنتجات التى يقوم باستيرادها.

أضاف أن المشكلة الوحيدة تظل فى أن المستورد يفاجئ بتطبيق المواصفة الجديدة، دون مناقشتها مع ذوى التخصص، ونضطر إلى إجراء العديد من المخاطبات والمراسلات فيما بعد، حال لزم أى تعديل عليها.

كان الوزير، قد أوضح أن الهدف من القرار الحرص على تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى المنتجات، محلية أومستوردة، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وأصبح هذا التوجه عالمى، الذى يمنح ميزة تنافسية للمنتجات، سواء فى الأسواق المحلية، أوالأجنبية .

من جانبه أوضح أشرف عفيفى، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن المهلة الممنوحة للمنتجين والمستوردين جاءت بعد دراسة متأنية، أجرتها الهيئة، وتستهدف توفيق أوضاع الشركات المنتجة والمستوردة مع متطلبات الإلزام بهذه المواصفة، لا سيما أنها ترتبط بالمستهلك، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحسين الظروف البيئية من خلال الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، الناتجة عن الاستخدام المتزايد للطاقة.