منتجون: قرار إلغاء مجاميع تصوير مسلسلات رمضان لحمايتنا

بصدور قرار نقيب الممثلين أشرف زكى أمس بضرورة إلغاء المجاميع داخل كواليس تصوير مسلسلات شهر رمضان المقبل التي تتم حاليا على قدم وساق ، بالإضافة لعدم السفر لأماكن التصوير التي يوجد فيها تجمعات كبيرة تجنبا لخطر فيروس كورونا الجديد ، حدثت حالة من البلبلة في الوسط الفنى وبين صناع المسلسلات الساعات الماضية .



ونرصد في هذا التقرير رأى بعض النقاد حول هذه الأزمة بشأن تأثر مسلسلات شهر رمضان القادم الذى أوشك على بدايته بقرارات نقابة الممثلين برئاسة أشرف زكى .

أشرف زكى: قرارات نقابة الممثلين إجراءات احترازية ضد كورونا

وكشف نقيب الممثلين للمال أن قراراته التى أصدرها أمس ، ليست بهدف الغاء مجاميع التصوير لمسلسلات شهر رمضان القادم ، لكن هى إجراءات احترازية ضد خطر فيروس كورونا الجديد .



وأضاف أنه طلب من صناع الأعمال الدرامية القادمة في شهر رمضان ، تأجيل فقط تصوير المشاهد التي تتطلب وجود مجاميع كبيرة فيها لمدة اسبوعين حتى تهدأ الامور في البلاد ، وتمر هذه الظروف العصيبة بنا كمصريين .

واشار ايضا الى انه طلب ايضا منهم تأجيل السفر لأماكن خارج القاهرة ، التي تتطلب تصوير بعض المشاهد كذلك ويوجد فيها تجمعات مختلفة، مضيفا أن هذه الاجراءات حتى نكون جميعا بسلام ويستمر عمل سوق الدراما المصرية قدر الإمكان دون تأثر بهذا الفيروس الخطير المنتشر فى العالم ومصر حاليا .

ممدوح شاهين: الأزمة ستكون على الكل لو حدث شىء الأيام المقبلة

وكشف المنتج ممدوح شاهين أنه يحاول حاليا مع فريق عمل مسلسلاته الرمضانية القادمة ، أخد جميع الإجراءات الاحترازية ضد هذا الفيروس ، لافتا إلى أن الأمر أصبح خلال 48 ساعة منذ صدور قرارات نقابة الممثلين يشكل خطرا كبيرا .



وأوضح انه للاسف يوجد داخل لوكيشن التصوير جميع الفئات والطبقات ، العامل ومن ينتمي لبيئة شعبية وايضا معنا نجم المسلسل ، لذلك الأمر خطر كبير لانهم من ثقافات مختلفة ولا نعرف الوباء سيظهر من أى شخص فيهم لا قدر الله .



وتابع أنه ليس لديه خيار بأن يقوم بإيقاف تصوير مسلسلاته حاليا لأنه مرتبط بالعرض في شهر رمضان القادم ، وللاسف لن يتأخر هذا الشهر عن موعده وليس لديه رفاهية توقف التصوير الأيام الحالية .



ونوه شاهين ايضا ان نجم العمل لو أصيب بهذا الفيروس لا قدر الله ستحدث كارثة حقيقية بالنسبة للمسلسل ، مؤكدا أصبح النجم حاليا غالي جدا في السوق .



واكد أنه متعاقد مع شركات اعلانية على مسلسلاته في رمضان ، مضيفا أن الأزمة ستصب على الجميع في سوق الدراما لو حدث أي تأخير في أى مسلسل يقوم بإنتاجه في رمضان .

فايزة هنداوى: يجب على صناع المسلسلات إلغاء المجاميع تماما أو إيقافها

وقالت الناقدة فايزة هنداوى أن هذه القرارات التي أصدرتها نقابة الممثلين امس سيكون تأثيرها سلبي الايام القادمة على الكثير من الاعمال الفنية .



ولفتت الى ان الاقتصاد العالمي كله تاثر بهذا الوباء الخطير الايام الماضية ، وتم الغاء جميع الفعاليات الفنية والرياضية ، ومن الطبيعى أن يتم دفع الثمن تجنبا لانتشار هذا الفيروس الخطير ويجب احتواؤه قدر الإمكان .



ونوهت بأنه لن يتم إيقاف تصوير المسلسلات إلا لو انتشر الوباء بجرعة كبيرة الفترة المقبلة ، لكن سيتم فقط حاليا اما الغاء هذه المجاميع في تصوير المسلسلات وهو الاختيار الافضل ويمكن من خلال إجراء تعديل لسيناريوهات هذه المسلسلات حتى لا تتواجد بمشاهدها مجاميع مثلما يتم تعديل كثير منها لصالح فنانة او نجمة معينة ، أو يتم تصوير هذه المشاهد بوجود المجاميع والتعرض لأخطار فيروس كورونا ، أو توقف المسلسل نفسه .

