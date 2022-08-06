منتجع سياحي صيني يفرض إغلاقا لمواجهة تفشي كورونا

اضطر منتجع “سانيا” الكائن جنوبي الصين لفرض إغلاق اليوم السبت وعلق عمل شبكة النقل العام في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال موسم الذروة السياحي بالمدينة.

وأعلنت السلطات أن القيود ستبدأ في الساعة السادسة صباحا ( 2200 بتوقيت جرينتش) قائلة إن وضع فيروس كورونا “خطير للغاية” وإنه سيتم فرض قيود على تحركات الناس، ولم تذكر موعد رفع الإجراءات.

وقالت السلطات في بيان على تطبيق وي تشات التابع لحكومة المدينة: “نحث الناس والسائحين على التفهم وتقديم دعمهم”.

وسجلت المدينة الواقعة في جزيرة هاينان 263 إصابة بفيروس كورونا يوم الجمعة. وقالت السلطات إنها اكتشفت سلالة أوميكرون بي إيه.1.3.

ويأتي الإغلاق في ذروة الموسم السياحي للمدينة والتي تشتهر أيضا بالتسوق المعفي من الرسوم الجمركية كما أن بها العديد من الفنادق الراقية التي تديرها شركات عالمية.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” حول العالم، ارتفعت إلى 583 مليونا و31 ألفا و596 إصابة.

وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و416 ألفا و288 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 91.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.1 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.9 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و32 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ679 ألفا و536 حالة وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و600 وفاة.