منتجع جاردن سيتى يوقف التداول على مينا للاستثمار السياحي

رجب عزالدين:أوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على أسهم شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري لحين ورود بيان من الشركة بخصوص الأراضي غير المطورة للشركة بمنتجع مينا جاردن سيتي.وأوقف جهاز مدينة السادس من أكتوبر أعمال الشركة ببعض الأراضي غير المطورة بمربع جاردن سيتي وذلك فى 8 اكتوبر الماضى.

رجب عزالدين:

أوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على أسهم شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري لحين ورود بيان من الشركة بخصوص الأراضي غير المطورة للشركة بمنتجع مينا جاردن سيتي.

وأوقف جهاز مدينة السادس من أكتوبر أعمال الشركة ببعض الأراضي غير المطورة بمربع جاردن سيتي وذلك فى 8 اكتوبر الماضى.

وتبلغ مساحة الأراضي التي تم إيقاف الأعمال بها 21 ألف متر مربع، بقيمة دفترية 2.17 مليون جنيه، تمثل نحو 1% من إجمالي أصول الشركة.

وقالت الشركة إن إجمالي القيمة الدفترية للأراضي المملوكة وغير المطورة لها مبلغ 15.51 مليون جنيه، بنسبة تعادل 6.2% من إجمالي الأصول البالغة 247.62 مليون جنيه، استنادا على القوائم المالية الأخيرة للشركة.