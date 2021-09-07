منتجات العلامة34 لـ«عمرو دياب »حصريا على أمازون مصر

أعلنت شركة أمازون عن إطلاق علامة 34 للأزياء الخاصة بالنجم العربي عمرو دياب، متيحةً لعملائها في مصر شراء منتجات العلامة حصرياً على متجر أمازون مصر الجديد. ويُعد عمرو دياب الفنان العربي الأول الذي يطلق علامته الخاصة بالأزياء عبر الإنترنت وبالتعاون مع أمازون، بعد النجاح الذي حققه إطلاق عطر الفنانEAU DE PARFUM 34 في وقت سابق من هذا العام على أمازون أيضاً.

وتمثل علامة 34 مشاركة الفنان الأولى في عالم الموضة، تشكيلة مميزة من الأزياء العصرية والمنتجات الجلدية والنظارات وغيرها من الإكسسوارات والمنتجات التي سيتم الكشف عنها قريباً. وعمل الفنان المصري العالمي على الترويج لعلامته، التي سُميت تيمناً بسنة ميلاد والديه، في أحدث أداء فني له؛ حيث ارتدى قميصاً ونظارات وقلادة وخاتم من منتجات علامة 34 الخاصة به.

وسيتيح الإطلاق الحصري للعلامة على الإنترنت للمعجبين سهولة الوصول إلى منتجاتها من خلال طلبها إلى منازلهم بكل سهولة وراحة، وبالاعتماد على طرق الدفع الأكثر ملاءمةً لهم، للاستفادة من خيارات التوصيل المتنوعة التي توفرها أمازون لعملائها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الفنان عمرو دياب: “أشعر بالفخر لتعاوني مع أمازون مجدداً لطرح منتجات علامة 34 للأزياء، بعد النجاح الباهر الذي حصده الإطلاق الحصري لعطر EAU DE PARFUM 34 منذ عدة شهور. وأتطلع بشغف لتوفير منتجات العلامة التي تلائم مختلف تفضيلات المعجبين بالتعاون مع متجر أمازون مصر”.

وسيتمكن عملاء الشركة في مصر من الحصول على مختلف منتجات علامة 34 من خلال متجر أمازون مصر، الذي تم إطلاقه منذ عدة أيام لتوفير ملايين المنتجات المحلية والعالمية للشراء على الإنترنت، مما سيوفر تجارب استثنائية للعملاء وخدمات توصيل سريعة وموثوقة للمنتجات عالية الجودة بأسعار معقولة، بالاستفادة من مختلف طرق الدفع. كما سيحظى عملاء العلامة في مختلف المدن المصرية بفرصة الاستفادة من خدمة التوصيل الفوري بنفس اليوم والتوصيل خلال يوم واحد.

وقال عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر: “بعد الإطلاق الحديث لمتجر أمازون مصر، يُسعدنا أن نوفر لعملائنا من معجبي الفنان عمرو دياب منتجات علامة 34 للأزياء، في إضافة جديدة لعشاق الفن والأناقة معاً على متجر أمازون. وكلنا ثقة بنجاح العلامة الخاصة بالفنان المحبوب، ويسعدنا أن نشارك في توفير منتجاتها لعملائنا من المعجبين الذين ينتظرون الحصول عليها بفارغ الصبر”.

ويمكن لعملاء متجر أمازون مصر تسوق منتجات علامة 34 والاستفادة من خدمات التوصيل المحلية عن طريق اختيار دولة مصر ضمن إعدادات تطبيق أمازون للهواتف المحمولة؛ كما يمكنهم التسوق أيضاً من خلال متصفح الكمبيوتر أو الهاتف المحمول. ويوفر التطبيق والموقع الإلكتروني تجربة تصفح سريعة ونتائج بحث دقيقة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافةً إلى معاينات موثوقة للمنتجات وتوصيات شخصية وإدارة مبسطة للطلبات، بدعم من خدمة عملاء أمازون الحائزة على جوائز.

كما تتوافر منتجات علامة 34 لعملائنا على متجري أمازون الإمارات وأمازون السعودية خلال الأسابيع القليلة القادمة.