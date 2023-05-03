منة فضالي: هاخد راحة شوية ونفسي أقدم حاجة في مستوى «جعفر العمدة» (فيديو)

استضاف الإعلامي رامي رضوان الساعات الأخيرة ببرنامج “مساء dmc” الفنانة منة فضالي، وتحدثت فيه عن جوانب كثيرة في حياتها الفنية والشخصية لأول مرة بعد النجاح الذي حققته بشخصية “نرجس” التي قدمتها في مسلسل “جعفر العمدة” بموسم رمضان 2023.

وقالت منة فضالي: “أثناء تصوير مشاهد نرجس في جعفر العمدة كان محمد سامي بيضحك وبيقولي بتضحكي، أول مرة أعمل كوميدي وطول الوقت بعمل دراما ومش بحب أتفرج على أي مشهد ليا بعد الانتهاء من تصويره مباشرة، والناس في الشارع بينادوني “نرجس” ومبسوطة إن الشخصية علمت مع الناس وكان أول مرة أعمل كوميدي اللي بيجي يسلم عليا بيقولي يا نرجس مش منة خالص”.

وأضافت: “لو هشتغل مشهد مع محمد سامي هعمله، وأنا واثقة فيه جدا وهو مخرج متميز وعنده أمانة وبيخاف على الممثل وبيحبه”.

وأوضحت أن اختيارها لعمل قادم سيكون صعب جدًا بالنسبة لها بسبب نجاحها في مسلسل جعفر العمدة، مضيفة: “هاخد راحة شوية وبعدين أنا نفسي أعمل حاجة في نفس المستوى بس هيبقى صعب لأن النجاح اللي نجحناه محصلش والحمد لله لغاية دلوقتي بننجح والاختيار الجاي هيبقى أصعب”.