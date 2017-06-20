منة فضالي تنهار في رامز تحت الأرض

انهارت الفنانة منة فضالى أثناء ظهورها فى برنامج رامز تحت الأرض.

وكانت منة هادئة أثناء لقائها بنيشان قبل أن تنطلق فى الصحراء وسط صيحات وصراخ متواصل منها.

وطلبت من سائق السيارة التوقف أكثر من مرة إلا أنه رفض بشكل قاطع حتى انغرست السيارة فى بركة المياه.

وحاولت “منة” الهروب بعد انغراس السيارة إلا أنها فشلت، وظلت تصرخ بعد ظهور سحلية رامز.

وانهارت واعتدت على رامز بعد أن كشف عن وجهه إلا أنه استطاع تهدئتها.