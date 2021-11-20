ثقافة وفنون

«منة شلبي ويسرا ونيللي كريم ومنى زكي» في موسم درامي واحد لأول مرة منذ سنوات

مها متبولي : لا يمكن أبدا توقع نتيجة تواجد هؤلاء الفنانات في الموسم الدرامي القادم
أحمد حمدي 9:34 ص, السبت, 20 نوفمبر 21 9:34 ص, السبت, 20 نوفمبر 21

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يشهد الموسم الدرامي القادم منافسة قوية بين أبرز الفنانات لأول مرة، أبرزهم الفنانة يسرا بمسلسل تقوم ببطولته إنتاج العدل جروب لجمال العدل تـأليف هالة خليل في أولى تجاربها في الكتابة ، والفنانة نيللي كريم إنتاج العدل جروب أيضا وإخراج ماندو العدل.

كذلك الفنانة منة شلبي تعود للمنافسة في موسم دراما رمضان 2022 بعد سنوات بمسلسل اتجاه إجباري وتتعاون فيه للمرة الثانية مع المخرجة كاملة أبو ذكري بعد آخر عمل جمعهما مسلسل واحة الغروب وحقق نجاحا كبيرا منذ سنوات.

والفنانة منى زكي تتواجد أيضا في الموسم بمسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم ويشاركها فيه الفنان أحمد رزق.

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دعاء حلمي : مسلسلات هؤلاء الفنانات السنين الماضية حققت إقبالا كبيرا من المشاهدين

تقول الناقدة دعاء حلمي، إن هذه الأسماء لم تتواجد معا في موسم درامي واحد منذ سنين طويلة ، وذلك سيؤثر بشكل قوي وإيجابي على الموسم ونسب المشاهدة.

وتضيف هؤلاء الفنانات حقيقة سواء يسرا أو منة شلبي أو نيللي كريم أو منى زكي هن الأبرز موهبة وتأثيرا في الدراما والسينما خلال السنوات الماضية ، وكان ينقصهم فقط هند صبري وبذلك نكون أمام موسم درامي نادرا ما يتكرر.

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وأردفت قائلة : أن مسلسلات هؤلاء الفنانات السنين الماضية حققت إقبالا كبيرا من المشاهدين ، فما بالنا بتواجد أربعة أسماء منهن في توقيت زمني واحد ، حقيقة ستكون منافسة ساخنة في الموسم الدرامي المقبل ، لكن الأهم أن تكون موضوعات هذه الأعمال الفنية جديدة وفيها رسالة ومضمون هادف للجمهور.

مها متبولي : لا يمكن أبدا توقع نتيجة تواجد هؤلاء الفنانات في الموسم الدرامي القادم

وترى الناقدة مها متبولي، أنه لا يمكن أبدا توقع نتيجة تواجد هؤلاء الفنانات في الموسم الدرامي القادم ، لأنه لم يكن أحد يتوقع فشل نجمين كبيرين بحجم أحمد السقا وأمير كرارة معا في مسلسل نسل الأغراب رمضان الماضي وكذلك فشل مسلسل محمد رمضان موسى.

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وتابعت : مثلا أحمد العوضي استطاع أن يضيف لنفسه رصيدا الموسم الماضي بجمل بسيطة ” ياوحش الكون وعلى الله حكايتك ” في مسلسل ” اللي مالوش كبير” .

وأكدت متبولي أن حقيقة الجمهور المصري ليس له كتالوج ولا يمكن لأحد أن يتوقع رد فعله تجاه عمل فني معين سواء بالإيجاب أو السلب.

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بقلم أحمد حمدي

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