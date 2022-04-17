منة شلبي حديث مواقع التواصل بشخصية روح : صدق في الإحساس وممثلة متطورة

أشاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنقاد بأداء شخصية روح للنجمة منة شلبي في المسلسل الجديد” بطلوع الروح” الذي عرضت منه الحلقة الأولى الساعات الماضية على إم بي سي مصر ، وهو من بطولة منة شلبي وأحمد السعدني والهام شاهين وإخراج كاملة أبو ذكري.

وقدمت منة شخصية روح بأحاسيس صادقة توحد معها المشاهدون في الحلقة الأولى، لدرجة أن هناك مشاهد قدمتها علق عليها البعض أنها تستحق عليها جائزة أوسكار.

مها متبولي : منة شلبي ممثلة صادقة وحساسة كثيرا وتستحق أوسكار على مشهدها

قالت الناقدة مها متبولي فقالت أن منة شلبي قدمت في الحلقة الأولى لمسلسل بطلوع الروح مشهدا تستحق عليه أوسكار حقيقة وذلك رأي أشخاص كثيرين حينما قالت لزوجها محمد حاتم ” عاوزة ابني عاوزة أشوفه” قدمته بكل احاسسيها وانفعالاتها بكل صدق وهزتنا جميعا .

وتابعت أن منة شلبي ممثلة حساسة وصادقة كثيرا ، لافتة الى ان قيادة المسلسل للمخرجة كاملة أبو ذكري سببا في ظهور منة شلبي بهذه القوة والابداع .

واشارت متبولي الى ان مسلسل فاتن أمل حربي لنيلي كريم لو كانت كاملة أبو ذكري هي مخرجة العمل كان المسلسل سيظهر بصورة مبهرة بدرجة أكبر من النتيجة التي شاهدنها من المخرج ماندو العدل برغم انه اجتهد فيه بصورة جيدة ، لكن كاملة تنتمي لمدرسة الواقعية في التمثيل بدرجة كبيرة عن مخرجين كثيرين وذلك سبب ظهور منة شلبي بهذا الابداع والروعة في بطلوع الروح .

فايزة هنداوي : منة تطور من نفسها وتنفعل مع الشخصية وتملك زمامها

وأوضحت الناقدة فايزة هنداوي أن منة شلبي تطور من نفسها ومازالت تحصل على ورش في التمثيل وتنفعل بصدق حتى تجعلنا ننسى شخصيتها الحقيقية في العمل الفني ونتوحد مع شخصيتها في المسلسل .

وأكدت ان منة تملك زمام الشخصية التي تجسدها ، لانها تقوم بتحضيرها بدرجة كبيرة وتعمل خلفيات لها حتى تستطيع تجسيد انفعالات الدور الذي تقدمه .

ونوهت اننا جميعنا صدقنا ان شخصية روح التي تقدمها في مسلسل بطلوع الروح هي التي اختطف ابنها منها من زوجها ، ونسينا تماما منة شلبي الفنانة .