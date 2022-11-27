منة شلبي بعد أزمة المطار.. نجمة كبيرة تدفع ثمن الشهرة بسبب صناع التريند

تصدرت النجمة منة شلبي حديث مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة ، بعد إعلان القبض عليها والتحفظ عليها بمطار القاهرة فور عودتها من رحلة بنيوورك ، لوجود مواد يشبته أنها مخدرة بحوزتها.

قبل أن يتم التحقيق معها بقسم النزهة بمصر الجديدة ويتم إخلاء سبيلها على ذمة القضية بعد دفع كفالة قيمتها 50 ألف جنيه ، نافية علاقتها بهذه المواد المخدرة .

وتضامن الكثير من زملائها الفنانين معها عبر حساباتهم بمواقع التواصل منهم ريهام عبد الغفور والمنتج أحمد نور والسيناريست تامر حبيب وغيرهم .

“المال” ناقشت ما حدث ضد النجمة منة شلبي عقب أزمة المطار من انتقادات أو اتهامات مسبقة دون تهمل لمتابعة سير التحقيقات

شعبان سعيد للمال : السوشيال ميديا لايصح أن تصدر أحكاما على أشخاصا وغير ممنوعة من السفر

أوضح شعبان سعيد المحامي بالنقض والمتولي الدفاع عن منة شلبي للمال : أن السوشيال ميديا لايصح أن تصدر أحكاما على أشخاص قد يكونوا بعيدين كل البعد عن هذه التهمة.

وقال إنه كان على الجميع الانتظار حتى اعلان نتيجة التحقيقات مع موكلتي منة شلبي ، حيث يمكن أن تتسبب هذه الأحكام المسبقة في ظلم أي إنسان دون وجه حق.

وأضاف أنه حينما يكون الفنان مشهورا يكون هناك ضغطا كبيرا عليه ، لدرجة أنه يشعر أنه ليس من حقه الدفاع عن نفسه، مؤكدا أن منة أنكرت صلتها بهذه المواد المخدرة تماما .

وأشار أيضا في حديثه أن جزء كبير من نفي التهمة عنها وقع بانكارها لمعرفتها بهذه المواد المخدرة التي تم ضبطها في شنطتها ، لافتا أنه سيتم حفظ الدعوة المقامة والقضية الأيام القادمة.

سمير الجمل : السوشيال ميديا أصبحت تقتحم خصوصية الناس بصورة عامة

بدوره، رأى الناقد الفني سمير الجمل أن السوشيال ميديا أصبحت تقتحم خصوصية المواطن بصورة عامة سواء كان شخصية عامة أو لا .

وأكد أن تداول الأخبار بشكل فيه إساءة لسمعة الأشخاص فيه تجاوز للإنسانية والقانون، مضيفا: “ذلك مانادينا به منذ سنين طويلة بضرورة منع أخبار النميمة للفنانين لأنها التي أوصلتنا لذلك حاليا بالخوض في أعراض الناس سواء كان فنان مهما أو غير ذلك “.

وأضاف أن منة شلبي نجمة كبيرة ومهمة في الوسط الفني ، لذلك حدثت هذه الضجة الكبيرة خلال الساعات الماضية.

وتابع قائلا إن هناك قانونا يحكم جميع الناس سواء كان فنانا أم لا ، فمن يخطئ سيعاقب لكن لايصح أن يتم فضحها بهذه الصورة دون انتهاء التحقيقات معها ويجب أن يتقي الناس ربنا وعدم تداولهم لأخبار النميمة وأعراض الناس بهذه الصورة على السوشيال ميديا.

ولفت إلى أن المجتمع يجب أن يراجع نفسه في تداول مثل تلك الأخبار التي تفضح الناس دون وجه حق وتنهش في لحمهم .