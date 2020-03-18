منة جلال: سعيدة بتجسيد شخصية صفية العمري في «كان لك معايا»

أبدت الفنانة الشابة منة جلال سعادتها بتقديم شخصية الفنانة القديرة صفية العمري في سن صغير في الفيلم السينمائي الجديد “كان لك معايا”، الذي سيتم طرحه قريبا من المركز القومي للسينما المصرية .

واضافت منة في تصريحات لـ”المال” أن الشخصية تدور في قالب مختلف، حيث تعمل كمصممة أزياء لإحدى فنانات الزمن الجميل، ثم تقع في قصة حب مع أسامة أسعد، الذي يجسد شخصيته الفنان القدير محمود قابيل، والذي تربطه قصة حب مع الفنانة صفية العمري في الفيلم .

وأشارت إلى أن الفيلم من إنتاج وزارة الثقافة المصرية وإخراج روجينا باسالي، مضيفة أنها تقوم بقراءة سيناريوهات جديدة درامية حاليا وستقوم ببطولة أحد المسلسلات خارج الموسم الرمضاني المقبل 2020 .