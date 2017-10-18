مناورة تدريبية في ميناء دمياط لمكافحة تلوث بترولى

محمود محسن شهد ميناء دمياط مناورة ناجحة إستهدفت التدريب على مكافحة تلوث بترولى على المسطح المائى للميناء، تحت عنوان "مصر المحروسة 9"، وفق بيان. شاركت فى سيناريو المناورة شركة بتروسيف إحدى شركات وزارة البترول، حيث بدأت المناورة ببلاغ عن إكتشاف بقعة زيتية مجهولة المصدر بمدخل الميناء متجه

محمود محسن

شهد ميناء دمياط مناورة ناجحة إستهدفت التدريب على مكافحة تلوث بترولى على المسطح المائى للميناء، تحت عنوان “مصر المحروسة 9″، وفق بيان.

شاركت فى سيناريو المناورة شركة بتروسيف إحدى شركات وزارة البترول، حيث بدأت المناورة ببلاغ عن إكتشاف بقعة زيتية مجهولة المصدر بمدخل الميناء متجهه إلى أرصفة الميناء.

وبعد الإجراءات المعتادة فى مثل هذه المواقف، قامت الهيئة بدفع لنشات الرباط للقيام بأعمال فرد الحواجز المطاطية الخاصة بكل من الهيئة والشركة، وكذلك وحدة الخدمة (العقاد) ولنشات مكافحة التلوث (تطهير 2 و 3) المملوكة للميناء والتى قامت بتجميع الزيوت من سطح الماء قبل تشتيتها والدفع بها إلى داخل التانكات الخاصة بها، ثم نقلها إلى محطة استقبال الملوثات البترولية الموجودة بالميناء والتى تصل سعتها إلى 400 طن .

شارك فى المناورة الإدارة العامة للإنقاذ والبيئة البحرية والإدارة العامة للقاطرات واللنشات والسلامة والصحة المهنية وإدارة الأزمات.

وبحضور فعال لجميع الإدارات المختصة بالهيئة وبمشاركة سيارات الدفاع المدنى والمركبات، بالإضافة إلى ممثلين مختصين من الموانى وشركات البترول.

كما شاركت بتروسيف بمعدات متخصصة فى سحب الزيوت وغسيل الأرصفة والوحدات البحرية وبحواجز مطاطية حديثة يتم نفخها بالهواء.

وأشاد اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة الميناء بالمناورة وبنجاحها فى تحقيق تدريب جيد ومشترك بين الهيئة وفريق العمل ببتروسيف لرفع كفاءة العاملين من الجانبين والوقوف على جاهزية المختصين فى الإستجابة السريعة للتدخل ومواجهة مثل هذه المواقف وكذا احتساب المدة الزمنية اللازمة لوصول أطقم الشركة فى حالة الإحتياج إلى مساعدتهم لمكافحة التلوث الخارج عن نطاق إمكانيات الهيئة.

ومن جانبه أبدى رئيس شركة بتروسيف سعادته ورضاه الكامل عن نتيجة المناورة والمكاسب التى حققتها، ووجه الشكر لهيئة الميناء للتسهيلات والمساعدة والإستجابه المتميزة لمجريات المناورة .

