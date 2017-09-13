مناورات عسكرية بين قطر وفرنسا

سي إن إنأعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الأربعاء، وصول الفرقاطة الفرنسية (جان بار)، إلى ميناء حمد، للمشاركة في عدد من المناورات البحرية والتمرينات العسكرية المشتركة بين البلدين.وذكرت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، في بيان، أن هذه المناورات بين القوات البحرية الأميرية القطرية ونظ

سي إن إن

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الأربعاء، وصول الفرقاطة الفرنسية (جان بار)، إلى ميناء حمد، للمشاركة في عدد من المناورات البحرية والتمرينات العسكرية المشتركة بين البلدين.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، في بيان، أن هذه المناورات بين القوات البحرية الأميرية القطرية ونظيرتها الفرنسية، ستقام في مناطق ميناء حمد، وقاعدة الدوحة البحرية، والمياه الإقليمية القطرية. وأضافت أن هذه التمرينات والمناورات “تأتي في إطار التعاون العسكري المشترك بين قطر وفرنسا لمكافحة الإرهاب والتطرف”.

وأشارت إلى أنه كان في استقبال الفرقاطة الفرنسية، العميد الركن خليفة صالح النعيمي مدير مديرية التدريب العسكري نيابة عن رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، والعميد الركن غانم مبارك الخيارين قائد الأسطول الأميري القطري، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

