مناقصة لتأهيل شركات CIT للقيد فى البورصة

❒ تامر محمد: طرح كراسة الشروط بداية الأسبوع المقبل محمد فتحى وسمية كمالتعتزم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT»، بالاتحاد العام للصناعات، طرح مناقصة لاختيار شركة استشارات مالية، تتولى تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة أعضاء الغرفة، للقيد فى سوق المال.قال تامر

❒ تامر محمد: طرح كراسة الشروط بداية الأسبوع المقبل

محمد فتحى وسمية كمال

تعتزم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT»، بالاتحاد العام للصناعات، طرح مناقصة لاختيار شركة استشارات مالية، تتولى تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة أعضاء الغرفة، للقيد فى سوق المال.

قال تامر محمد، مدير عام الغرفة، إنه من المقرر طرح كراسة الشروط والمواصفات الفنية بداية الأسبوع المقبل، ضمن خطتها لزيادة رأسمال الشركات، وجذب مستثمرين جدد، بغرض تمويل إستراتيجياتها التوسعية.

أوضح محمد لـ«المال»، أن الغرفة نظمت اجتماع مبدئى، مع 23 شركة من الأعضاء بحضور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، للتعرف على خطوات ومزايا إدارج أسهمها فى البورصة، والعناصر المطلوب توافرها فى الشركات الراغبة بالقيد.

أكد أن البورصة تعتبر منصة متكاملة للحصول على التمويل اللازم، وتحفيز الشركات على زيادة حصصها السوقية، والاستثمارات المستقبلية، كما تساهم أيضا فى رفع حجم التعاملات والمساهمة فى دفع معدلات النمو الاقتصادى المرجوة.

يشار إلى أن إدارة البورصة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وقعا مذكرة تفاهم مشتركة فى مايو 2012، لرعاية ودعم شركات التكنولوجيا لقيد اسهمها فى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «نايلكس».

وحسب وليد جاد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، فى حوار سابق لـ«المال» نشر فى نوفمبر الماضى، يصل عدد الشركات أعضاء CIT 1200 شركة تسعى لزيادتهم إلى 1400 خلال العام الحالى.

فى الوقت ذاته، تسعى الغرفة إلى عقد سلسلة من الندوات التعريفية والبرامج للشركات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من قرض البنك المركزى الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البالغة 10 مليارات جنيه.