مناقصة لإنشاء حوض رافع للسفن بترسانة بورسعيد

أمانى العزازىقال السيد أبو الفتوح، مدير عام ترسانات هيئة قناة السويس، إن الهيئة طرحت مناقصة أمام الشركات العالمية، لتصنيع حوض عائم حمولة 50 ألف طن، لتطوير إمكانيات الترسانة البحرية ببورسعيد، بتكلفة استثمارية 40 مليون دولار، مشيرا إلى أن حوض الترسانة الحالى ، الذى تبلغ حمولته 25 ألف طن لا يست

أمانى العزازى

قال السيد أبو الفتوح، مدير عام ترسانات هيئة قناة السويس، إن الهيئة طرحت مناقصة أمام الشركات العالمية، لتصنيع حوض عائم حمولة 50 ألف طن، لتطوير إمكانيات الترسانة البحرية ببورسعيد، بتكلفة استثمارية 40 مليون دولار، مشيرا إلى أن حوض الترسانة الحالى ، الذى تبلغ حمولته 25 ألف طن لا يستوعب مواكبة التطور فى حجم الوحدات البحرية.

وكشف أبوالفتوح عن انتهاء الترسانة البحرية ببورسعيد، من بناء ونشين رافعين بتكلفة 2 مليون يورو، تم تركيب أحدهما على الحوض العائم حمولة 25 ألف طن، وتبلغ طاقة الونش 15 طنا، ضمن خطة طموح لرفع كفاءة أوناش الترسانة، وبناء أوناش جديدة استعدادا للتزايد المتوقع فى أعداد السفن، بعد الانتهاء من أعمال الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد.

وأضاف أنه تم تكهين ونشين حمولة 10 أطنان، 12 طنا لعدم قدرتهم على التعامل مع الأجيال الحديثة من السفن، والعبارات التى تدخل الترسانة بهدف الإصلاح أو الصيانة.

وفى السياق ذاته، كشف مدير ترسانات الهيئة، عن بناء 4 قاطرات جديدة بقوة شد 70 طنا لصالح هيئة قناة السويس، لخدمة مشروعاتها العملاقة بالمجرى الملاحى للقناة والموانئ الواقعة عليه، وتبلغ تكلفة القاطرة الواحدة 12 مليون يورو.