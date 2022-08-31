مناقصة عالمية لتدشين 3 آلاف محطة شحن للسيارات الكهربائية

تعتزم الحكومة طرح مناقصة عالمية لتدشين 3 آلاف محطة شحن سيارات كهربائية خلال أكتوبر المقبل، بتكلفة مبدئية تصل لنحو 450 مليون دولار، بما يتجاوز 8 مليارات جنيه، تعمل عبر استخدام الألواح الشمسية والتوسع بالطاقة النظيفة.

وكشفت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاون مع «الكهرباء والصناعة» تضع حاليًا اشتراطات المناقصة قبل عرضها على الشركات العالمية، لطرحها قبل انعقاد قمة المناخ «Cop27» فى مدينة شرم الشيخ، بحضور قادة ورؤساء وزعماء العالم.

يذكر أن وزارة قطاع الأعمال أعلنت عن إنشاء شركة تتولى إدارة وحدات شحن السيارات الكهربائية، التى يستغرق تنفيذها نحو عام ونصف، ويصل رأس مالها إلى 120 مليون جنيه، ترتفع إلى 150 مليونًا بعد ذلك.

مصادر: 10 كيانات تتأهب للمنافسة أبرزها «جينكو» و«هواوى» و«إنفينتى»

وقالت المصادر إن اكثر من 10 شركات عالمية أبدت رغبتها فى المنافسة على المناقصة الأكبر من نوعها، سواء لإقتناصها بالكامل أو الحصول على جزء منها عبر التوريد والتنفيذ.

وأضافت أن القائمة تضم شركات «صن جرو»، و«جينكو»، و«صن تك»، و«هواوى تكنولوجيز»، و«لوجى» الصينيين، إضافة إلى شركات خليجية، مثل «أميا باور» و«مصدر» الإماراتيتين، وأكوا باور السعودية، إضافة إلى إنفينتى المصرية، وأخرى لم تفصح عنها المصادر.

وقال مصدر مسئول بشركة جينكو الصينية -أحد أكبر مصنعى الألواح الشمسية لـ«المال» – إن شركته ستنافس بقوة على المناقصة، لاسيما أنها من أهم المجالات الداعمة للتحول نحو الطاقة النظيفة والخضراء