مناقصة عالمية لاختيار المدير والمقاول العام لمشروع «مصر للميثانول»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة مصر لإنتاج الميثانول والبتروكيماويات- تحت التأسيس – بدأت الإجراءات التنفيذية لمشروعها بالعين السخنة عبر طرح مناقصة عالمية، لاختيار شركة متخصصة تتولى مهمة مدير المشروع.

ويهدف المشروع إلى سد احتياجات السوق المحلية من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائض للخارج، برأس مال مرخص به 200 مليون دولار.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الجديدة بين شركتى أبو قير للأسمدة و حلوان للأسمدة بنسبة %35 لكل منهما، وشركة الأهلى كابيتال القابضة الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى بنسبة %30.

وأكدت المصادر طرح كراسة الشروط على الشركات الكبرى المتخصصة فى إدارة هذه النوعية من المشروعات، وينتظر تلقى العروض خلال شهرين تقريبا.

وأشارت إلى أن مدير المشروع -المزمع اختياره- سيتولى وضع كراسة الشروط والمواصفات لمقاولى العموم الذين سيجرى اختيار أحدهما أيضا عبر طرح مناقصة دولية أخرى على المختصين فى هذا المجال.

ولفتت إلى أن فترة تنفيذ المشروع تصل إلى 3 سنوات من تاريخ اختيار المقاول العام، مشيرة إلى أن شركة مصر للميثانول حددت شكل التمويل بواقع %70 قروضا و %30 عبر الموارد الذاتية للمؤسسين.

مصادر: اختيار أحد المصارف لإدارة عملية تدبير التمويلات.. وإنهاء إجراءات التأسيس خلال شهرين

وأكدت أن شركة المشروع ستختار أحد البنوك لتولى دور المستشار المالى لتدبير التمويلات التى من المرجح أن تكون موزعة بين بنوك محلية ومؤسسات تمويل خارجية.

وكشفت المصادر أن %90 من إجمالى إنتاج الشركة سيوجه إلى أسواق التصدير للخارج خاصة دول جنوب شرق آسيا، وعلى رأسها الصين.

وأوضحت أن إجراءات تأسيس الشركة الجديدة تستغرق شهرين تقريبا، وتتضمن تشكيل مجلس إدارة يضم 11 عضوا على الأكثر ثم البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع حوالى 1.6 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنويا.

وقالت وزارة البترول فى بيان قبل أيام إنه من المخطط إقامة المشروع فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة والتى تعطى المشروع أفضلية تنافسية نظرا للميزات الاقتصادية العديدة التى تمنحها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع وجذب الاستثمارات.

وأوضحت الوزارة أنه تم إسناد إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع إلى واحد من أكبر بيوت الخبرة فى هذا المجال، مشيرة إلى أنها أكدت جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية والتسويقية.