بورصة وشركات

مناقصة عالمية لاختيار المدير والمقاول العام لمشروع «مصر للميثانول»

التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى 1.6مليار دولار
مصطفى طلعت 9:06 ص, الأثنين, 30 أغسطس 21 9:06 ص, الأثنين, 30 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة مصر لإنتاج الميثانول والبتروكيماويات- تحت التأسيس – بدأت الإجراءات التنفيذية لمشروعها بالعين السخنة عبر طرح مناقصة عالمية، لاختيار شركة متخصصة تتولى مهمة مدير المشروع.

ويهدف المشروع إلى سد احتياجات السوق المحلية من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائض للخارج، برأس مال مرخص به 200 مليون دولار.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الجديدة بين شركتى أبو قير للأسمدة و حلوان للأسمدة بنسبة %35 لكل منهما، وشركة الأهلى كابيتال القابضة الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى بنسبة %30.

وأكدت المصادر طرح كراسة الشروط على الشركات الكبرى المتخصصة فى إدارة هذه النوعية من المشروعات، وينتظر تلقى العروض خلال شهرين تقريبا.

اقرأ أيضا  وزير البترول يشهد توقيع الاتفاقية التأسيسية لشركة مصر للميثانول والبتروكيماويات

وأشارت إلى أن مدير المشروع -المزمع اختياره-  سيتولى وضع كراسة الشروط والمواصفات لمقاولى العموم الذين سيجرى اختيار أحدهما أيضا عبر طرح مناقصة دولية أخرى على المختصين فى هذا المجال.

ولفتت إلى أن فترة تنفيذ المشروع تصل إلى 3 سنوات من تاريخ اختيار المقاول العام، مشيرة إلى أن شركة مصر للميثانول حددت شكل التمويل بواقع %70 قروضا و %30 عبر الموارد الذاتية للمؤسسين.

مصادر: اختيار أحد المصارف لإدارة عملية تدبير التمويلات.. وإنهاء إجراءات التأسيس خلال شهرين

وأكدت أن شركة المشروع ستختار أحد البنوك لتولى دور المستشار المالى لتدبير التمويلات التى من المرجح أن تكون موزعة بين بنوك محلية ومؤسسات تمويل خارجية.

اقرأ أيضا  البورصة تواصل الصعود حتى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

وكشفت المصادر أن %90 من إجمالى إنتاج الشركة سيوجه إلى أسواق التصدير للخارج خاصة دول جنوب شرق آسيا، وعلى رأسها الصين.

وأوضحت أن إجراءات تأسيس الشركة الجديدة تستغرق شهرين تقريبا، وتتضمن تشكيل مجلس إدارة يضم 11 عضوا على الأكثر ثم البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع حوالى 1.6 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنويا.

وقالت وزارة البترول فى بيان قبل أيام إنه من المخطط إقامة المشروع فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة والتى تعطى المشروع أفضلية تنافسية نظرا للميزات الاقتصادية العديدة التى تمنحها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع وجذب الاستثمارات.

اقرأ أيضا  الأهلي كابيتال توقع اتفاقية المساهمين مع «أبو قير للأسمدة» وشركة حلوان

وأوضحت الوزارة أنه تم إسناد إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع إلى واحد من أكبر بيوت الخبرة فى هذا المجال، مشيرة إلى أنها أكدت جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية والتسويقية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

ملف الكاتب مصطفى طلعت

اقرأ أيضاً

«e – cards» تتعاون مع «السكك الحديدية» لحجز تذاكر القطارات إلكترونيا

أسماء السيد 9:16 ص, الأثنين, 30 أغسطس 21

الإطلاقات الجديدة ومضادات «كورونا» تدفع ربحية «راميدا» نحو النمو خلال النصف الأول من 2021

مصطفى طلعت 6:48 ص, الأثنين, 30 أغسطس 21

البورصة تستعد لاختراق مقاومة 11200 نقطة بدعم أسهم الإسكان و«التداولات الضخمة»

مصطفى طلعت 12:23 ص, الأثنين, 30 أغسطس 21

«تعليم لخدمات الإدارة» تنفذ صفقة هيكلة ضخمة على الأسهم بقيمة 1.7 مليار جنيه

رجب عزالدين 7:47 م, الأحد, 29 أغسطس 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 29-8-2021

رجب عزالدين 6:33 م, الأحد, 29 أغسطس 21

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 29-8-2021

منى عبدالباري 6:12 م, الأحد, 29 أغسطس 21