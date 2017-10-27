مناقصة سعودية ترفع أسعار القمح الأوروبي

رويترز صعدت أسعار العقود الآجلة للقمح الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مع استمرار انخفاض اليورو مقابل الدولار، مما عوّض أثر الضغوط الناجمة عن تراجع السوق الأمريكية، فضلًا عن توقعات بأن تفوز مناشئ الاتحاد الأوروبي مثل القمح الألماني بمناقصة استيراد سعودية، م

رويترز





صعدت أسعار العقود الآجلة للقمح الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مع استمرار انخفاض اليورو مقابل الدولار، مما عوّض أثر الضغوط الناجمة عن تراجع السوق الأمريكية، فضلًا عن توقعات بأن تفوز مناشئ الاتحاد الأوروبي مثل القمح الألماني بمناقصة استيراد سعودية، مطلع الأسبوع.

وارتفع سعر قمح الطحين 0.50 يورو بما يعادل 0.3% إلى 163 يورو (188.87 دولار) للطن، ببورصة يورونكست للعقود الآجلة في باريس.

كان السعر قد ارتفع، في وقت سابق، إلى 163.25 يورو، وهو الأعلى منذ 16 أكتوبر. ونزل اليورو عن 1.16 دولار مع تنامي ضغوط البيع بفعل إعلان برلمان كتالونيا الاستقلال، وبعد قرار البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، تمديد مشتريات السندات لكن بوتيرة مخفضة.

ويجعل تراجع اليورو الحبوب القادمة من دول مصدرة مثل فرنسا وألمانيا أرخص في أسواق الصادرات المسعّرة بالدولار.

وقد يساعد تراجع اليورو القمح الألماني في مناقصة سعودية تراقبها السوق عن كثب لشراء 475 ألف طن من القمح، بنسبة بروتين 12.5% من المتوقع إعلان نتائجها يوم الاثنين.

وقد تعطي المناقصة دفعة لصادرات الاتحاد الأوروبي المتباطئة عن وتيرة الموسم الماضي؛ بسبب المنافسة الروسية المحتدمة.

وقال تاجر ألماني “السعودية مشترٍ كبير للقمح الألماني، ولذا هناك أمل في أن تفوز ألمانيا بجزء من العملية، وبخاصة بعد تراجع قيمة اليورو في اليومين الأخيرين”.

وتابع: “لكن المنافسة من موردي منطقة البلطيق ستكون صعبة حيث القمح اللتواني بنسبة بروتين 12.5% أرخص حوالي ثلاثة دولارات للطن عن الألماني والقمح البولندي أرخص نحو أربعة دولارات للطن”.