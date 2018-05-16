مناقشة مسودة إستراتيجية الإسكان في مصر

بدور إبراهيم صرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بأنه تم عقد اجتماع تشاوري لمناقشة مسودة "استراتيجية الإسكان في مصر"، والتى أعدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، وبدعم…

بدور إبراهيم

صرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بأنه تم عقد اجتماع تشاوري لمناقشة مسودة “استراتيجية الإسكان في مصر”، والتى أعدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “UN-Habitat”، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، وبدعم فنى من قطاع الإسكان والمرافق، بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – مكتب مصر، ونخبة من المعنيين بقطاع الإسكان، والجهات التابعة للوزارة، وأساتذة الجامعات المتخصصين، وبعض الخبراء، وممثلي المجتمع المدني.

وقالت هاشم: استعرض ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهيكل العام لمسودة “إستراتيجية الإسكان في مصر”، وتناول المكونات الرئيسية للاستراتيجية، ودارت المناقشات بين الحضور، الذين أبدوا بعض الملاحظات والمقترحات والآراء حول مسودة الاستراتيجية.

وأوضحت أنها قامت بعرض لتحليل البيانات الواردة بالنتائج النهائية للتعداد السكانى لعام 2017، ومقارنتها بالنتائج النهائية لتعداد (2006، 1996) فيما يتعلق بـ(الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم – الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار الجديد – الوحدات السكنية بنظام الملك / التمليك، الهبة – الوحدات الخالية – الوحدات المغلقة)، واستعرضت سياسات الوزارة فى هذا الخصوص، مؤكدة أن الاجتماع انتهي ببعض التوصيات التي ستؤخذ في الاعتبار.

وأضافت: تهدف الاستراتيجية لخلق بيئة تمكينية لزيادة المعروض من الإسكان ميسور التكلفة، موضحة أن المسكن الملائم يمثل أحد الحاجات الضرورية للإنسان المعاصر، بل يعد الحق في السكن مكون أساسي من مكونات حقوق الفرد، أقرته المواثيق الدولية، وهو من أساسيات الحماية والرعاية التي توليها الدولة للفرد، حيث يأتي في المرتبة التالية بعد توفير المأكل والملبس، ومن هنا برزت أهمية الإسكان كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع.

وأشارت إلى أن وزارة الإسكان حرصت على المطالبة بتضمين دستور جمهورية مصر العربية النص على الحق فى السكن الملائم، ومن هنا نص الدستور في المادة (78) علي أن « تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية…”، كما أن الوزارة حريصة على تحديد استراتيجيات ثابتة ومستقرة توضح مسئوليات الدولة وتحدد أطر السياسات بشكل يعالج المشاكل الحالية، ويحقق آمال الشعب المصري في الحصول على سكن مناسب.​