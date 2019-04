مناقشة فيلمى علي معزة وأنت بداخل رأسي بالقاهرة السينمائي

رحاب صبحى



عقد صناع فيلمي “على معزة وإبراهيم”، و”أنت بداخل رأسي”، -أمس الثلاثاء- ندوتين لمناقشتهما، على هامش مشاركتهم في مهرجان القاهرة السينمائي ضمن عروض السينما المصرية الجديدة.

وأدار ندوة فيلم “على معزة وإبراهيم”، التي أقيمت عقب العرض، أحمد شوقى مدير مسابقة أفاق السينما العربية بالمهرجان، وتحدث فيها شرف البنداري المخرج عن ظروف إنتاج الفيلم، موضحًا أن فكرته لإبراهيم البطوط، وكتب السيناريو أحمد عامر.

وقال: “عندما قرأت الفكرة لأول مرة أعجبت بها، لأنه عمل عليها لفترة طويلة تعدت الخمس سنوات حتى تخرج بهذا الشكل”، مشيراً إلى أنه عند القراءة الأولى للسيناريو لاحظ وجود شخصيات جديدة لما تعالج سينمائيًا من قبل وبدأت في الظهور في فترة ما بعد الثورة، وهذه الشخصيات أصبح يتم تناولها مؤخرًا بشكل يوحى بالعنف والبلطجة”.

وأضاف البندارى أنه أراد تغيير فكرة الجمهور عن الفيلم المستقل، ومن الممكن أن يستمتعوا به، على غير ما هو متعارف عليه فى مصر، مؤكدًا أنه لم يكن يريد تحويل الفيلم إلى سياسى، مشيراً إلى أن الرقابة حذفت لقطتين، لكنه عرض في دبى كاملا قبل الحذف.

وأوضح أن تكلفة الفيلم بلغت 4 ملايين جنيه ونصف، وهى أقل تكلفة لفيلم فى عام 2016، وحصل على تمويل من الخارج، ومحمد حفظى المنتج.

وعن اختياره للمثل الذي لعب البطولة، قال البندارى إن على صبحى دائمًا أمام عينيه لتأدية الدور، لأنه سبق وأن شاهده على خشبة المسرح أكثر من مرة، رغم أنه قابل فنانين معروفين يصلحون للدور، لكنه شعر أنه كان هناك دائماً حاجزاً بينهم وبين الشخصية، فعاد في النهاية لاختياره الأول.

وتدور قصة الفيلم حول شاب اسمه علي في العشرين من عمره، يحب معزة ويواجه انتقادات كثيرة وسخرية لاذعة من مجتمعه بسبب ذلك، فتُرغمه أمه على زيارة أحد المعالجين الروحانيين، ويلتقي هناك بـ”إبراهيم” الذي يعاني من اكتئاب حاد ويسمع أصواتًا غامضة لا يستطيع فك رموزها، وينطلق برفقة إبراهيم ومعزته في رحلة عبر مصر لمساعدة بعضهما في التغلب على محنتيهما وإيجاد أملًا يدفعهما للتمسك بالحياة مرة أخرى، الفيلم بطولة أحمد مجدي، على صبحى، وناهد السباعى، وسلوى محمد على.

والندوة الثانية فكانت عن الفيلم الفرنسي الدنماركي “YOU GO TO MY HEAD” -انت بداخل رأسى- وعرض ضمن أفلام المسابقة الدولية للمهرجان، أدارها الناقد السينمائي عصام زكريا، وتحدث فيها ديمترى دى كليرك، مخرج العمل.

وتدور قصة الفيلم في صحراء جرداء نائية، يترك حادث سيارة غامض امرأة شابة تائهة ووحيدة، فيجدها المهندس المعماري الانطوائي (جاك) فاقدة الوعي، يأخذها إلى أقرب طبيب، فيكتشف أنها تعاني من فقدان الذاكرة بسبب الحادث، تحت تأثير جمالها، يدًعِي جاك أنه زوجها، ويُطلق عليها اسم (كيتي)، ثم يصطحبها إلى منزل ناء بالصحراء كي تسترد صحتها ويخدعها.

وتحدث مخرج الفيلم ديمترى دى كليرك، قائلًا: “هذا الفيلم بالنسبة له كان أشبه بالحلم”، مؤكداً أنه في فيلمه هذا عمدت كما اعتادت السينما أن تفعل دائما إلى تمجيد جمال المرأة، وكشف مخرج العمل أن ميزانية إنتاج الفيلم تعد ضئيلة للغاية، فلم يكن هناك دعم من أي جهة، والممثلون عملوا بالفيلم دون أي أجر.

وقالت بطلة العمل ديلفين بافروت، إنها كانت تشعر عند تصويرها للعمل بنوع من التشوش لأن الصحراء جميلة وغريبة عليها، مما ساعدها فى تقديم دورها، مضيفة أن المشهد الهام التى أعدت له أثناء تعرفها على الأشياء فى المنزل بسبب فقدانها الذاكرة.