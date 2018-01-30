مناقشة توابيت عائمة بالمقهى الثقافي في غياب كاتبتها

علي راشداستضاف المقهى الثقافي بالمعرض مناقشة رواية "توابيت عائمة" للكاتبة السودانية سوزان كاشف، أدارت الندوة الأستاذة عزة رياض، بحضور ومناقشة الدكتور عزوز علي إسماعيل، والكاتب محمد رفيع والإعلامي خالد منصور.في البداية تحدث محمد رفيع عن الرواية وكونها صرخة مدوية عن الأوضاع في السودان، خاصة مسألة

علي راشد



استضاف المقهى الثقافي بالمعرض مناقشة رواية “توابيت عائمة” للكاتبة السودانية سوزان كاشف، أدارت الندوة الأستاذة عزة رياض، بحضور ومناقشة الدكتور عزوز علي إسماعيل، والكاتب محمد رفيع والإعلامي خالد منصور.

في البداية تحدث محمد رفيع عن الرواية وكونها صرخة مدوية عن الأوضاع في السودان، خاصة مسألة الهجرة غير الشرعية هربًا من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة إلى الموت في تلك العمليات، وأن الرواية نالت “تأشيرة” مرور للقارئ، وهو أهم من فشل الكاتبة في الحصول على التأشيرة من السودان للقدوم للقاهرة.

واتفق الإعلامي خالد منصور مع رفيع في أن الرواية تمثل صرخة وتحمل عذابات الموت في كل لحظة في رحلات الهجرة غير الشرعية، وكشف منصور عن كون الكاتبة اقتربت تماما من تلك النماذج، ورأت كيف عاشت تلك النماذج التي نجت بعد رحلات الموت المحقق.

وقال منصور إن الكاتبة تطرقت للوضع في السودان بشكل دقيق، وبالتحديد في الخرطوم، وشباب الخريجين وقسوة الخرطوم “المدينة الفاضلة نهارًا، الداعرة ليلاً” كما جاء نصًا في الرواية، وحالات الفقر والإفقار والتحرش والأزمات الاقتصادية والقسوة النابعة من قلب المدينة.

وتحدث الناشط السوداني سيفين قائلا إنه لن يركز في حديثه على الجانب الأدبي بل سيركز على الجانب السياسي داخل العمل الروائي وهو ما يعد فارقًا له وللعديد من الأفارقة في التوقيت الراهن

أضاف أنه من الطبيعي أن تكون الهجرة لأسباب اقتصادية لكن الظروف السياسية أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في هجرة العديد من الشباب في السودان وإفريقيا.

قال أيضًا إن الكاتبة أرادت إرسال عدة رسائل أهمها رسالة للمهاجر نفسه والذي ربما سيجنح لتغيير رأيه إن قرأ الرواية وذلك لكون الإنسان حتمًا سيموت في النهاية هنا أو في الخارج.

وباتصال عبر فيسبوك عبّرت الكاتبة عن شكرها العميق لمصر وللحضور والاهتمام بالرواية ومناقشتها أثناء معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما عبّرت عن أسفها الشديد لعدم تمكنها من الحضور لمعرض الكتاب وحضور المناقشة، وهي المرة الأولى التي تغيب فيها عن معرض القاهرة الدولي منذ خمس سنوات.