مناقشة تطوير شواطئ مطروح قبل موسم الصيف السياحى

تم التشديد على النظافة العامة ومراجعة توزيع صناديق القمامة وأغطيتها ، وكذلك مراجعة دورات المياه على الشواطئ ونظافتها.

بدأت محافظة مطروح فى أعمال مناقشة تطوير شواطئ مطروح وتجهيز الاستعدادات المقترحة فى موسم الصيف السياحى، والتى تشمل إعادة تهيئة ممشى الكورنيش متعدد المستويات، وسرعة إصلاح وترميم الكورنيش بالمناطق المتأثرة بالعوامل الجوية وتلافى الملاحظات خلال المرور الفترة الماضية على الشواطئ سواء أعمال الدهانات وصيانة وأعمدة الانارة والكشافات وغيرها .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح لمناقشة الاستعداد لموسم الصيف السياحى.

حضر الاجتماع المحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام ومديرى المديريات والادارت المعنية ومجلس مدينة مرسى مطروح لمناقشة مقترحات تطوير وتجميل شواطئ مطروح ضمن استعدادات موسم الصيف السياحى.

ازالة كافة الاشغالات ومنع العشوائيات بالشواطئ والكورنيش للموسم السياحى

وتم مناقشة إزالة كافة الإشغالات ومنع العشوائيات بالشواطئ والكورنيش، وإعادة تهيئة ممشى الكورنيش متعدد المستويات ، وسرعة إصلاح وترميم الكورنيش بالمناطق المتأثرة بالعوامل الجوية.

وتم التشديد على النظافة العامة ومراجعة توزيع صناديق القمامة وأغطيتها ، وكذلك مراجعة دورات المياه على الشواطئ ونظافتها.

كما تم التشديد على مراعاة الدراسات العلمية السابقة وآراء الباحثين المتخصصن فى تطوير شاطئ عجيبة دون المساس بطبيعة الشاطئ ، خاصة مع اعمال تجميل وتطوير سلم النزول للشاطئ ومستوى الانحدار به ، مع تحسين المظهر العام بجميع الشواطئ .

وتم التشديد كذلك على حسن التعامل مع رواد الشواطئ ومنع اى صور للاستغلال.

وتم التأكيد على التنسيق مع الحماية المدنية بشأن الإجراءات الخاصة بالحماية والإنقاذ ووضع العلامات الارشادية للمواطنين مع الاستعانة بالغطاسين المدربين.