عقـــارات

مناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة كفر الشيخ وإعداد الملامح التنموية لمراكزها

مناقشة آليات العمل في تحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة كفر الشيخ ومراكزها، والاتفاق على منهجية العمل والخطوات المرحلية للمشروع
السيد فؤاد 3:53 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21 3:53 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت الهيئة العامة للتخطيط العمراني، اجتماعًا لمناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة كفر الشيخ، وإعداد الملامح التنموية لمراكزها، برئاسة الدكتورة المهندسة نائب رئيس الهيئة للتخطيط القومي والإقليمي والبحوث والدراسات، سلوى عبدالوهاب.

وبدأت المهندسه سلوى عبدالوهاب الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور من فريق العمل بالهيئة من الإدارات المختلفة، وفريق عمل السادة الخبراء والاستشاريين في التخصصات المختلفة (الدراسات الإقليمية والعمرانية- البنية الأساسية “الطرق والكهرباء والاتصالات”- الدراسات الاقتصادية – الزراعة والصناعة – الدراسات البيئية- الدراسات السكانية والاجتماعية والخدمات).

اقرأ أيضا  بدء إنشاء التجمع السكنى الثالث بكفر الشيخ لإقامة 13 ألف وحدة و8 أبراج أيقونية (صور)

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات العمل في تحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة كفر الشيخ ومراكزها، والاتفاق على منهجية العمل والخطوات المرحلية للمشروع، كما تم الاتفاق على مكونات التقرير في تحليل الدراسات السابقة، ودراسة التحليل القطاعي في البعد الإقليمي، ودراسة الأصول والموارد بمراكز المحافظة.

كما تم الاتفاق على إعداد التحليل الرباعي (SWOT) للقطاعات المختلفة، وتحديد قضايا وفجوات التنمية، بالإضافة إلى صياغة الرؤى القطاعية ومن ثم صياغة الرؤية الموحدة للمحافظة، وإعداد المخطط الاستراتيجي والمشروعات التنموية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

«العاصمة الإدارية» تكشف موقف تراخيص 26 شركة بالأراضى الأقل من 5 أفدنة

شريف عمر 3:55 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

غدا 10 مساء.. قطع المياه عن 5 شوارع رئيسية في المهندسين لمدة 8 ساعات

أحمد صبحي 11:47 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

جهاز مدينة السادات ينفذ قرارات غلق وتشميع لمخالفة شروط التعاقد وتغيير النشاط

أحمد صبحي 11:32 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

الإسكان: 93% نسبة تنفيذ وحدات «سكن مصر» في الشروق

أحمد صبحي 11:23 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

«العاصمة الإدارية» تسلم مبنى البرلمان الجديد 30 سبتمبر

أماني العزازي 9:44 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

بعد اعتمادها من وزير الإسكان .. ننشر حركة تنقلات معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة

أحمد صبحي 7:41 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21