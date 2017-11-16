مناقشة الرئيس خطط تشغيل الشباب تتصدر عناوين الصحف

متابعات
تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 16- 11-2017،وفيما يلى أبرزها:
الأهرام
* الرئيس يستعرض خطط تشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة.
* رئيس الأركان: الشعب يفخر بقواته المسلحة وتضحيات رجالها للحفاظ على أمن مصر.
* الحكومة: اتخاذ كل الإجراءات لضمان حقوق مصر المائية.
* عبد العال والطيب يستقبلان رئيس البرلمان المجرى.
* فى تحقيقات النيابة الإدارية: الإهمال الجسيم وراء انقطاع الكهرباء فى مطار القاهرة يوليو الماضى.
* انضمام 45 طائرة جديدة لأسطول مصر للطيران.
* اتفاق مع شركة إسبانية لتحديث إشارات السكك الحديدية.
* مستشار وزير السياحة: ضرورة رفع كفاءة المرشدين.. و6 آلاف يعملون من إجمالى 18 ألفا.
* حجاج: على الصحفيين الأفارقة فضح الفاسدين.
* مكرم: قصر الفتوى على ٥٣ عالما من الأزهر والأوقاف.
* الدولار يواصل التراجع ويسجل 17.56 جنيه.
* المصيلحى: لا زيادة فى أسعار الأرز.
* نائب وزير المالية: المرحلة الثانية للإصلاح تركز على جذب الاستثمارات.
* المجلس الدولى لريادة الأعمال: مصر الأكثر اهتماما بتحفيز الشباب على العمل الحر.
* «التصديرى للغزل »: مستثمرون أجانب يخططون لإنشاء مشروعات بمدينة النسيج فى المنيا.
* السفير الفرنسى بالقاهرة: الأمن المصرى نجح فى تأمين كل المقاصد السياحية.
* مبادرة بأسيوط لبيع اللحوم الحمراء بـ 100 جنيه.
* منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة المولد النبوى.
* تأييد حكم المؤبد لبديع و55 من الجماعة الإرهابية فى «أحداث الإسماعيلية».
* سقوط استشاريين بمكتب ممدوح حمزة ومسئولين بالتعليم فى قضايا رشوة.
* الليلة الأهلى يستأنف نشاطه المحلى بمواجهة الإنتاج الحربى فى طريقه نحو القمة.
الجمهورية
* السيسي ناقش خطط تشغيل الشباب مع 3 وزراء.
* 2 مليار جنيه لبرنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً.
* تجمعات صناعية في 12 محافظة.. للمنسوجات والصناعات الهندسية والكيماوية.
* سامح شكري يقدم تقريراً للرئيس حول جولته العربية.
* السيسي: موقفنا ثابت في الحفاظ علي التضامن العربي لمواجهة التحديات.
* تجميد المفاوضات الفنية حول سد النهضة.
* المتحدث العسكري: تدمير 5 أوكار وعربتان دفع رباعي للإرهابيين بوسط سيناء.
* الرئيس الزامبي إدجار لونجو: السيسي نجح في استعادة دور مصر التاريخي في أفريقيا.
* بعد دعوة الرئيس.. رؤساء الأحزاب: “الدمج” هو الحل.
* وزير الداخلية يدير حواراً مع شباب الضباط: الدولة تمتلك زمام المبادرة في معركة الإرهاب.
* الإسماعيلي يخشي مفاجآت طنطا.. ومهمة سهلة لسموحة أمام الرجاء.