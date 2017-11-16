مناقشة الرئيس خطط تشغيل الشباب تتصدر عناوين الصحف

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متابعات تنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 16- 11-2017،وفيما يلى أبرزها: الأهرام * الرئيس يستعرض خطط تشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة. * رئيس الأركان: الشعب يفخر بقواته المسلحة وتضحيات رجالها للحفاظ على أمن مصر. * الحكومة: اتخاذ كل الإجراءات لضمان حقوق مصر المائ

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 16- 11-2017،وفيما يلى أبرزها:

الأهرام

* الرئيس يستعرض خطط تشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة.

* رئيس الأركان: الشعب يفخر بقواته المسلحة وتضحيات رجالها للحفاظ على أمن مصر.

* الحكومة: اتخاذ كل الإجراءات لضمان حقوق مصر المائية.

* عبد العال والطيب يستقبلان رئيس البرلمان المجرى.

* فى تحقيقات النيابة الإدارية: الإهمال الجسيم وراء انقطاع الكهرباء فى مطار القاهرة يوليو الماضى.

* انضمام 45 طائرة جديدة لأسطول مصر للطيران.

* اتفاق مع شركة إسبانية لتحديث إشارات السكك الحديدية.

* مستشار وزير السياحة: ضرورة رفع كفاءة المرشدين.. و6 آلاف يعملون من إجمالى 18 ألفا.

* حجاج: على الصحفيين الأفارقة فضح الفاسدين.

* مكرم: قصر الفتوى على ٥٣ عالما من الأزهر والأوقاف.

* الدولار يواصل التراجع ويسجل 17.56 جنيه.

* المصيلحى: لا زيادة فى أسعار الأرز.

* نائب وزير المالية: المرحلة الثانية للإصلاح تركز على جذب الاستثمارات.

* المجلس الدولى لريادة الأعمال: مصر الأكثر اهتماما بتحفيز الشباب على العمل الحر.

* «التصديرى للغزل »: مستثمرون أجانب يخططون لإنشاء مشروعات بمدينة النسيج فى المنيا.

* السفير الفرنسى بالقاهرة: الأمن المصرى نجح فى تأمين كل المقاصد السياحية.

* مبادرة بأسيوط لبيع اللحوم الحمراء بـ 100 جنيه.

* منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة المولد النبوى.

* تأييد حكم المؤبد لبديع و55 من الجماعة الإرهابية فى «أحداث الإسماعيلية».

* سقوط استشاريين بمكتب ممدوح حمزة ومسئولين بالتعليم فى قضايا رشوة.

* الليلة الأهلى يستأنف نشاطه المحلى بمواجهة الإنتاج الحربى فى طريقه نحو القمة.

الجمهورية

* السيسي ناقش خطط تشغيل الشباب مع 3 وزراء.

* 2 مليار جنيه لبرنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً.

* تجمعات صناعية في 12 محافظة.. للمنسوجات والصناعات الهندسية والكيماوية.

* سامح شكري يقدم تقريراً للرئيس حول جولته العربية.

* السيسي: موقفنا ثابت في الحفاظ علي التضامن العربي لمواجهة التحديات.

* تجميد المفاوضات الفنية حول سد النهضة.

* المتحدث العسكري: تدمير 5 أوكار وعربتان دفع رباعي للإرهابيين بوسط سيناء.

* الرئيس الزامبي إدجار لونجو: السيسي نجح في استعادة دور مصر التاريخي في أفريقيا.

* بعد دعوة الرئيس.. رؤساء الأحزاب: “الدمج” هو الحل.

* وزير الداخلية يدير حواراً مع شباب الضباط: الدولة تمتلك زمام المبادرة في معركة الإرهاب.

* الإسماعيلي يخشي مفاجآت طنطا.. ومهمة سهلة لسموحة أمام الرجاء.