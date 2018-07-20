مناقشة الاعتماد الدولي لمعمل الكشف عن المنشطات بالمركز الطبي العالمي

بدور إبراهيمنظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، مؤتمرًا موسعًا، لمناقشة الاعتماد الدولي للمعمل المصري للكشف عن المنشطات بالمركز الطبي العالمي.وتضمن المؤتمر مناقشة مدى مساهمة المعمل في خدمة الرياضة المصرية ودوره الكبير في استقبال المسابقات ال

بدور إبراهيم

نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، مؤتمرًا موسعًا، لمناقشة الاعتماد الدولي للمعمل المصري للكشف عن المنشطات بالمركز الطبي العالمي.

وتضمن المؤتمر مناقشة مدى مساهمة المعمل في خدمة الرياضة المصرية ودوره الكبير في استقبال المسابقات الرياضية العالمية في المستقبل، خاصة عند حصوله على الاعتماد الدولي النهائي، لتوفير النفقات وتقليل الاعتماد على معامل الكشف عن المنشطات في الخارج لتحليل العينات الطبية للرياضيين.

وأكد الدكتور أسامة غنيم، الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن المعمل كان حلمًا وهو الآن بصدد حصوله على الاعتماد الدولي النهائي كأحد أهم معامل الكشف على المنشطات في العالم.

وأضاف أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى إهتمامًا كبيرًا بالمعمل للحفاظ على ما وصل إليه من كفاءة فنية وتأهيل راقي للعاملين به، مشيرًا إلى أن المعمل بصدد توقيع بروتوكول تعاون متكامل مع معمل الكشف عن المنشطات ببرشلونة باعتباره واحدًا من أهم معامل الكشف عن المنشطات في العالم.

جدير بالذكر أن المعمل الذي أنشأته القوات المسلحة يعد إضافة قوية للرياضة المصرية باعتباره المعمل الثانى للمنشطات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفى نهاية المؤتمر أكد مدير المركز الطبي العالمي استمرار التعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على مواكبة التطور المستمر في المجالات الطبية المختلفة.